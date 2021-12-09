Свыше тысячи ветеранов Севастополя получат выплату в размере 50 тысяч рублей

Правительство Севастополя приняло проект постановления «О предоставлении в 2021 году единовременной выплаты лицам, награжденным медалью «За оборону Севастополя» или знаком «Житель осажденного Севастополя».

Напомним, в ходе визита в Севастополь 4 ноября 2021 года Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение губернатора Михаила Развожаева о единовременной денежной выплате жителям осажденного Севастополя и награжденным медалью «За оборону Севастополя» в связи с 80-летием начала обороны города.

Глава государства решение принял, деньги выделены. Теперь необходимо максимально оперативно довести их до получателей. До Нового года выплаты необходимо сделать, — подчеркнул Михаил Развожаев.

Для осуществления единовременной выплаты бюджету Севастополя предоставляются средства в размере 58,35 млн. рублей. Размер выплаты — 50 тысяч рублей на человека.

В Севастополе проживают пять граждан, награжденных медалью «За оборону Севастополя», 992 гражданина, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя». Четыре проживающих в других субъектах гражданина награждены медалью «За оборону Севастополя», 69 награждены знаком «Житель осажденного Севастополя».

Подача заявления для выплаты не потребуется. Ветеранам, проживающим на территории города Севастополя, она будет предоставлена на основании информации, содержащейся в автоматизированной информационной системе «Социальная поддержка населения». Ветеранам, проживающим на территории других субъектов Российской Федерации и за пределами Российской Федерации, выплата будет предоставлена на основании документов, имеющихся в распоряжении Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя.

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