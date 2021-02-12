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Сыдых Дерман из Симферополя выиграл чемпионат Евразии по кэмпо-ММА
фото: ВКонтакте

Сыдых Дерман из Симферополя выиграл чемпионат Евразии по кэмпо-ММА

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 12:26 12.02.2021

Симферополец Сыдых Дерман стал победителем Открытого чемпионата Евразии по кэмпо-ММА. Соревнования, собравшие более 850 участников, прошли в Санкт-Петербурге.

23-летнему воспитаннику спортклуба «Арес» не нашлось равных в средней весовой категории. Напомним, что Сыдых Дерман также является чемпионом Евразии по К1, чемпионом Европы по универсальному бою, призером чемпионата мира по универсальному бою, бронзовым призером чемпионата мира по ММА, восьмикратным чемпионом Крыма, трехкратным чемпионом Украины по боксу, — отмечает «Крымский спорт».

Подробности – в сюжете телеканала «Миллет«

Сыдых Дерман из Симферополя выиграл чемпионат Евразии по кэмпо-ММА

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