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Сыры из признали одними из лучших в России
Фото: pikist.com

Сыры из Крыма признали одними из лучших в России

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 12:46 08.08.2024

Крымские сыровары взяли четыре награды на профильном чемпионате.

Четыре вида сыра, производимые в Крыму, завоевали золото и серебро на Сырном чемпионате России в Московской области. Об этом сообщает Туристический портал Крыма. Жюри выбирало из 150 образцов от фермерских хозяйств и сыроварен Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей. Оценили качество сыра и больше 120 тыс. гостей мероприятия.

Как отметили организаторы, каждый из образцов сыра, представленный на Сырном чемпионате России, прошёл через шесть ступеней отбора. Жюри искало лучших производителей свежих и молодых сыров, авторских оригинальных, полутвёрдых и твёрдых, с мытой корочкой, с голубой и белой плесенью, а также сыров с добавками и выдержанных. Все образцы были закодированы, дегустация проводилась индивидуально и анонимно. Это позволило экспертам объективно оценить качество продукта по таким критериям, как вкус, аромат, текстура и внешний вид.

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В категории «Молодые сыры» первое место получила страчателла от ООО «Горизонт», которую производит сыроварня WINEPARK курорта Mriya Resort & SPA. Ещё одну награду сыровары винного парка взяли в категории «Сыры с мытой корочкой». Их грюйер заслужил серебряную медаль.

В категории «Полутвёрдые и твёрдые сыры» золото взял кипиа из коровьего молока производителя «Ламбат». Это частная сыроварня, которая находится в южнобережном селе Малый Маяк. В категории «Выдержанные сыры» чеддер из козьего молока этой же компании был выбран серебряным призёром.

Участники получили высокую оценку своих творений от ведущих экспертов сыроделия из России, Беларуси, Швейцарии, Германии и Франции, поделились организаторы чемпионата.

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