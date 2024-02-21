«Сюжет» знакомый, даже старый: пили в гараже, поссорились, в ход пошел нож… В Ялте наказали убийцу

В Ялте 51-летний мужчина приговорен к восьми с половиной годам колонии за убийство.

Судом установлено, что в начале ноября прошлого года мужчина в ходе распития с потерпевшим спиртных напитков, находясь в гараже, вступил с ним в конфликт, который перерос в драку. Осужденный взял находившейся на месте преступления хозяйственный нож и нанес им оппоненту одно ранение в область грудной клетки слева. От полученных травм пострадавший скончался на месте преступления, — рассказали подробности в прокуратуре.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.