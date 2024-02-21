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«Сюжет» знакомый, даже старый: пили в гараже, поссорились, в ход пошел нож… В Ялте наказали убийцу
Фото: median.az

«Сюжет» знакомый, даже старый: пили в гараже, поссорились, в ход пошел нож… В Ялте наказали убийцу

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 13:17 21.02.2024

В Ялте 51-летний мужчина приговорен к восьми с половиной годам колонии за убийство.

Судом установлено, что в начале ноября прошлого года мужчина в ходе распития с потерпевшим спиртных напитков, находясь в гараже, вступил с ним в конфликт, который перерос в драку. Осужденный взял находившейся на месте преступления хозяйственный нож и нанес им оппоненту одно ранение в область грудной клетки слева. От полученных травм пострадавший скончался на месте преступления, — рассказали подробности в прокуратуре.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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