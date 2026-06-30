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Сжигание мусора: симферопольцам грозят штрафами до 800 тысяч рублей

Опубликовал: news-parser в ЖКХ Крыма 11:08 30.06.2026

Жителям Симферополя грозят штрафы до 800 тысяч рублей за разведение костров и сжигание мусора в связи с введённым в Крыму с 24 июня особым противопожарным режимом. Об этом сообщил глава администрации Михаил Афанасьев. Обратил внимание граждан на то, что с 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период под запретом – любые костры, огневые работы и сжигание как сухой растительности, так и бытовых отходов.

Владельцам индивидуальных жилых домов и садоводам, а также руководителям организаций необходимо своевременно очищать участки и прилегающие территории от сухой травы и горючего мусора, – отметил градоначальник.

Он также подчеркнул, что на участках запрещается организовывать свалки легковоспламеняющихся отходов. Кроме того, каждое жилое строение в обязательном порядке должно быть оснащено огнетушителем либо бочкой с водой.

Нарушителям противопожарных норм грозят серьёзные денежные взыскания: для физических лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных – от 30 до 60 тысяч, для организаций – от 400 до 800 тысяч рублей.

При этом в западной, центральной и восточной частях полуострова, а также в Севастополе вплоть до 2 июля объявлена чрезвычайная пожарная опасность. А с 28 июня по 2 июля синоптики прогнозируют аномальный зной: воздух прогреется до 30-35 градусов, что на 7 градусов выше многолетней климатической нормы для этого периода.

источник: Московский комсомолец Крым

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