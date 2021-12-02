Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Так что там с возвращением льготного проезда крымчанам старше 60 лет

crimeapress_news



реклама в крыму
Так что там с возвращением льготного проезда крымчанам старше 60 лет
Иллюстрация: минтранс

Так что там с возвращением льготного проезда крымчанам старше 60 лет

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:35 02.12.2021

Заместитель Председателя Совета министров РК – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская прокомментировала изменения в указ о режиме повышенной готовности, касающиеся граждан в возрасте 60 лет и старше. Оказывается, льготный проезд для пожилых крымчан вернется с 15 декабря. Но есть нюансы.

С 15 декабря текущего года отменяется самоизоляция для граждан в возрасте старше 60 лет, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции или QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, либо сертификат о перенесенном заболевании или QR-код, полученный с использованием того же приложения, — отметила Елена Романовская.

Также с 15 декабря этого года для граждан в возрасте старше 60 лет, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (QR-код) или сертификат о перенесенном заболевании, возобновляется предоставление льготного проезда в пределах Республики Крым в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении. Также поездки возобновляются в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугороднем сообщении; в железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном и междугороднем сообщениях.

Уважаемые жители Республики, которые еще не получили вакцину от новой коронавирусной инфекции, призываю вас позаботиться о своем здоровье и прийти в пункты вакцинации для получения прививки! Соответствующие документы также позволят беспрепятственно покидать дома и пользоваться услугами льготного проезда, — резюмировала вице-премьер.

 

Так что там с возвращением льготного проезда крымчанам старше 60 лет

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.