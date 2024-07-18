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Так решили присяжные: в Севастополе вынесли приговор по делу о покушении на убийство
Фото: ug.ru

Так решили присяжные: в Севастополе вынесли приговор по делу о покушении на убийство

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 14:17 18.07.2024

Государственные обвинители прокуратуры города Севастополя и прокуратуры Нахимовского района доказали в суде вину 36-летнего местного жителя в покушении на убийство.

Уголовное дело рассмотрено Нахимовским районным судом г. Севастополя с участием присяжных заседателей. Установлено, что в конце ноября 2022 года вечером возле гаражей в районе остановки общественного транспорта «Малахов Курган» во время совместного распития спиртных напитков мужчина поссорился со своим знакомым. Произошла потасовка, в ходе которой злоумышленник ударил потерпевшего колюще-режущим предметом в шею, а затем покинул место происшествия. Потерпевший мог погибнуть от кровотечения, но оказавшийся рядом прохожий вызвал бригаду скорой медицинской помощи, благодаря чему мужчина выжил, — озвучили детали дела в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

На следующий день нападавший был задержан сотрудниками правоохранительных органов, после чего заключен под стражу.

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Коллегия присяжных заседателей признала злоумышленника виновным, но заслуживающим снисхождения.

С учетом мнения государственных обвинителей суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

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