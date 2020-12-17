Такая аварийная первая половина декабря в Крыму. ГИБДД информирует

С 1 по 14 декабря в Крыму зарегистрировано 58 ДТП, в которых 8 человек погибли и 66 получили телесные повреждения различной степени тяжести, среди них 9 — дети. Об этом сообщили в ГИБДД.

По вине пешеходов зарегистрировано 12 ДТП, в которых 3 человека погибли и 9 пострадали, среди них 4 несовершеннолетних. Из-за нарушений ПДД водителями транспортных средств зарегистрировано 46 ДТП, в которых 5 человек погибли и 57 получили различные травмы, среди них 5 несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

Основными причинами совершения ДТП с участием пешеходов являются:

— нарушение правил проезда пешеходных переходов,

— переход пешеходами проезжей части дороги в неустановленном месте,

— игнорирование пешеходами использования светоотражающих элементов.

Водителям, и пешеходам необходимо соблюдать основные правила, при которых риск дорожно-транспортных происшествий уменьшится:

пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам;

при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам необходимо иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств;

пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин;

на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

Крымская Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о необходимости неукоснительного соблюдения требований ПДД, в частности, быть предельно внимательными при проезде перекрестков, пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим и, безусловно, ни в коем случае не садиться за руль в состоянии опьянения.