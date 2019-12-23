Такая крымская зима: декабрь в разгаре, а в Симферополе высаживают цветы

В Симферополе продолжается работа по благоустройству клумб и газонов, а также ведётся высадка луковичных растений.

В рамках мероприятий по озеленению территории Симферополя мы высадили десять тысяч тюльпанов и пять тысяч нарциссов на клумбах у въездных стелл по улицам Героев Сталинграда, Севастопольская и Ялтинская, а также на улицах Мира, Ким и площади Веры Роик, — цитирует пресс-служба администрации крымской столицы заместителя директора по зелёному хозяйству МБУ «Город» Юлию Елисееву.

По информации специалистов, в течение текущей недели цветочные луковицы посадят на транспортных кольцах по улицам Гавена и Балаклавская.

На прошлой неделе силами нашего учреждения на площади Веры Роик были высажены голландские тюльпаны. Однако уже на следующий день все цветы были выкопаны и украдены неизвестными гражданами, — отметила замдиректора МБУ «Город». — Хочется призвать жителей Симферополя к ответственности и уважению чужого труда, благодаря которому наш город становится краше и ухоженнее.

фото: пресс-служба администрации Симферополя