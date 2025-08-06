Таксист приехал в Крым из Краснодарского края с «грузом» — привез почти килограмм «соли»

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым во взаимодействии с сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России по Симферопольскому району в ходе проведения совместных мероприятий вблизи автозаправочного комплекса в городе Симферополе остановили автомобиль Ford Focus службы такси под управлением 25-летнего местного жителя.
В ходе обследования салона иномарки полицейские обнаружили внутри панели за автомагнитолой тайник с чёрными полимерными пакетами, содержащими свёртки с порошком. Экспертиза установила, что в них находится N-метилэфедрон общей массой более 990 граммов. Оперативники выяснили, что задержанный официально не трудоустроен и подрабатывает таксистом. В какой-то момент он воспользовался предложением неустановленного лица стать наркокурьером. По полученному через мессенджер указанию анонимного куратора злоумышленник на ранее арендованной машине прибыл в Краснодарский край, где забрал партию «соли», которую должен был привезти в Бахчисарайский район с целью последующей передачи иному участнику криминальной схемы. За это молодому человеку пообещали хорошо заплатить, однако довести преступный умысел до конца ему помешали полицейские, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.
Задержанный признал свою вину. Следственным отделом ОП № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. На период расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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