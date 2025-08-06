Таксист приехал в Крым из Краснодарского края с «грузом» — привез почти килограмм «соли»

В ходе обследования салона иномарки полицейские обнаружили внутри панели за автомагнитолой тайник с чёрными полимерными пакетами, содержащими свёртки с порошком. Экспертиза установила, что в них находится N-метилэфедрон общей массой более 990 граммов. Оперативники выяснили, что задержанный официально не трудоустроен и подрабатывает таксистом. В какой-то момент он воспользовался предложением неустановленного лица стать наркокурьером. По полученному через мессенджер указанию анонимного куратора злоумышленник на ранее арендованной машине прибыл в Краснодарский край, где забрал партию «соли», которую должен был привезти в Бахчисарайский район с целью последующей передачи иному участнику криминальной схемы. За это молодому человеку пообещали хорошо заплатить, однако довести преступный умысел до конца ему помешали полицейские, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.