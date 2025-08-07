Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Там деньги? Россияне стали в два раза чаще интересоваться подработкой в общепите
Новости Республики
Там деньги? Россияне стали в два раза чаще интересоваться подработкой в общепите

Там деньги? Россияне стали в два раза чаще интересоваться подработкой в общепите

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:38 07.08.2025

Аналитики Авито Подработки изучили данные за I полугодие 2024 и 2025 годов и выяснили, как изменился спрос исполнителей на временную занятость. Самый высокий прирост активности исполнителей при записи на подработку зафиксирован в сфере общественного питания — такими предложениями стали интересоваться в 2 раза (+106%) чаще, чем годом ранее. Исполнителям в этой сфере предлагали в среднем от 35 000 до 54 000 руб/мес за неполную занятость.

Активнее всего стали записываться на подработку поваром-кассиром (+68%), где среднее предлагаемое вознаграждение варьируется от 41 560 до 54 000 руб/мес за частичную занятость.

Еще одной популярной сферой для быстрого входа на подработку стал гостиничный бизнес и туризм — тут исполнители стали записываться на подработку экскурсоводом на 15% чаще, чем в первой половине прошлого года. Исполнители на этой позиции могли рассчитывать в среднем на 30 000 – 60 000 руб/мес за частичную занятость, причем их доход может сильно различаться в зависимости от сезона, региона и чаевых.

Узнайте больше:  В Крыму анонсируют Х Юбилейную Международную медицинскую выставку «Здравоохранение. Крым 2025»

Чаще стали проявлять интерес и к позициям в ретейле — так, интерес к предложениям о подработке мерчендайзером за год вырос на 15%, а средние предлагаемые вознаграждения в этой роли варьируются от 27 000 до 28 000 руб/мес за частичную занятость. Также исполнители стали чаще записываться на подработку в качестве товароведа (+6%) — им в I полугодии 2025 года предлагали в среднем  от 44 000 до 60 000 руб/мес.

Гибкие форматы занятости продолжают набирать популярность по всей стране — по нашим данным, в первом полугодии 2025 года общий интерес исполнителей к подработке вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно активный рост мы наблюдаем в сферах, где возможен быстрый старт и не требуется длительное обучение: в сферах общественного питания, ритейла и туристической отрасли, — комментирует директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин. 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x