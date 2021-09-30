Таможня, Росгвардия и МЧС России провели совместные учения в акватории Черного моря

Масштабные межведомственные учения Федеральной таможенной службы, Росгвардии и МЧС прошли в акватории Черного моря, недалеко от курортного поселка Николаевка. Целью учений стало задержание контрабандистов, прорывавшихся «с боем» в Крым.

Основная задача данных маневров – показать, на что мы реально способны, как мы с точки зрения боевой подготовки обучены, – рассказал заместитель начальника Южного таможенного управления Анатолий Балтыков.

По его словам, крымские таможенники часто сталкиваются с попытками перемещения контрабанды.

По легенде учений, таможенники получили информацию о том, что группа контрабандистов хочет перевезти в Крым наркотики, оружие и боеприпасы. За помощью таможня обратилась к Росгвардии и МЧС. Экипаж вертолета Ми-8 заметил «злоумышленников» в Черном море. Судно «преступников» удалось задержать, однако они успели сбросить контейнер с контрабандой в воду, а часть из них прорвалась из оцепления и отправилась на берег на лодке. Поиском брошенной контрабанды занялись водолазы.

На пляже прорвавшаяся группа захватила заложников и отправилась в недостроенное здание к своим подельникам. Спецназ из числа СОБР таможенников и Росгвардии принял решение взять здание штурмом. Одна группа силовиков высадилась с вертолета на крышу, другая пошла на штурм здания внизу. Работу воздушной техники осложняли погодные условия: дул сильный северо-восточный ветер. Спецназ, десантировавшийся на вертолете, спустился с крыши здания на веревках и вошел со стрельбой в помещения. Контрабандистов и их подельников обезвредили и задержали, заложников освободили.

По условиям учений, во время штурма здание загорелось – для ликвидации огня задействовали специалистов МЧС. После того как пожар потушили, помещения обследовали кинологи таможенников, которые нашли оружие и наркотики, спрятанные в тайниках.

Учения были приурочены к 30-летию Федеральной таможенной службы, в них задействовали 14 единиц техники и более 100 человек личного состава.