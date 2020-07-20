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"Танцы на граблях" - в Севастополе проверят, насколько безопасны городские спортплощадки

«Танцы на граблях» — в Севастополе проверят, насколько безопасны городские спортплощадки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:49 20.07.2020

Напомним, на прошлой неделе в Севастополе во дворе одного из домов по улице Коммунистической на ребенка упали металлические ворота — здесь. В связи с этим, в ближайшее время на предмет безопасности будут проверены все спортплощадки.

Всем управляющим компаниям — это танцы на граблях! Лет пятнадцать эти ворота падают по всей стране на детей. И мы упорно продолжаем попадать во все эти истории. Проверьте все, что касается благоустройства площадок, чтобы больше такого не было. Особенно старые площадки, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

По словам вице-губернатора Владимира Базарова, упавшие на ребенка ворота жильцы дома установили самостоятельно:

Жители письменно обратились с просьбой не устанавливать эти ворота на спортивную площадку. Просили поставить баскетбольные щиты. Баскетбольные щиты были обустроены. А ворота переданы жильцам на хранение. Они их выставили самостоятельно обратно. Закреплены ворота не были. По проекту должны были быть закреплены.

Как отметил директор Департамента здравоохранения Сергей Шеховцов, пострадавший ребенок остается в больнице, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Угрозы жизни нет.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

"Танцы на граблях" - в Севастополе проверят, насколько безопасны городские спортплощадки

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