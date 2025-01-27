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Волгонефть-239
фото: © Сергей Мальгавко/ ТАСС

Танкер «Волгонефть-239» готовят к утилизации

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:43 27.01.2025

Танкер «Волгонефть-239» готовят к утилизации после его крушения в Керченском проливе, сообщил глава Росморречфлота Андрей Тарасенко.

Готовимся к утилизации «Волгонефти-239». Для обеспечения экологической безопасности судно вентилируют, дегазируют, замывают и пропаривают. Параллельно водолазы Морспасслужбы обследуют затонувшие фрагменты танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» на глубине до 20 метров, — сказал Тарасенко, слова которого приводятся в сообщении ведомства.

Как уточнил глава Росморречфлота, на этот момент работают 20 водолазов, которые проводят замер остаточных толщин металла для оценки прочности корпуса и его несущей способности. Эти данные будут использованы для определения дальнейших действий по подъему судна.

С самого начала операции водолазы совершили 107 спусков. Работы проводятся с судов «Водолаз Кузьминых» и «Водолаз Малеев», задействованы две водолазные станции, — добавили в ведомстве.

При этом всего для ликвидации последствий аварии задействовали 28 судов подведомственных Росморречфлоту предприятий, которые ежедневно обследуют акваторию Черного моря в районе Тамани, Крыма и Севастополя.

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По данным Росморречфлота, с декабря 2024 года в акватории было собрано более 25 тонн нефтеводяной смеси, а с берега — свыше 18,5 тонн замазученного грунта. В очистке берега также участвуют более тысячи волонтеров из числа работников подведомственных предприятий и студентов отраслевых вузов Росморречфлота.

источник: ТАСС

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