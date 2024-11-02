Тарифы на техобслуживание для всех абонентов ПАО «Севастопольгаз» снижены еще на 11%

По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева с 1 ноября тарифы на техническое обслуживание для всех абонентов ПАО «Севастопольгаз» снижены еще на 11%.

Напомню, мы начали снижать тарифы в октябре – после того, как предприятие перешло под контроль города Севастополя. Тогда же я поручил продолжить работу по снижению тарифов, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

С 1 ноября единый тариф на техническое обслуживание составляет 2388 руб. — для ТО внутридомового газового оборудования (для индивидуальных жилых домов и квартир с компоновкой системы газоснабжения, состоящей из газовой сети, отопительного котла, плиты и счетчика).

И в зависимости от варианта системы газоснабжения в многоквартирном доме:

1) 609 руб. — в квартирах, в которых есть варочная панель и внутриквартирный газопровод;

2) 1867 руб. — в квартирах, имеющих счетчик, плиту на 4 конфорки, проточный водонагреватель и внутриквартирный газопровод;

3) 2388 руб. — в квартирах, где есть варочная 4-конфорочная панель, отопительный котел, счетчик и внутриквартирный газопровод.

Обращаем ваше внимание: потребителям, заключившим договоры на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с ПАО «Севастопольгаз», перезаключать ничего не нужно. Все работы по ранее заключенным договорам будет выполнять наш ГУП «Севастопольгаз», без привлечения субподрядных организаций.

Подробную информацию вы можете получить по телефонам: +7(8692) 41-77-10.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя