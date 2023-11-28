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Тарифы на услуги ЖКХ летом 2024 года повысят в среднем на 9,8%
Иллюстрация: gks1nev.ru

Тарифы на услуги ЖКХ летом 2024 года повысят в среднем на 9,8%

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:41 28.11.2023

Раньше говорили, отмечают Аргументы и Факты, что повышение тарифов на услуги ЖКХ не может быть выше уровня годовой инфляции. Сейчас она в районе 7%. Так почему тарифы вырастут на 10%? Или норму отменили?

Тарифы на коммунальные услуги проиндексируют с 1 июля 2024 года в среднем по России на 9,8%. При этом средний индекс по субъектам будет варьироваться в зависимости от региона.

Это связано как с отличиями в структуре платежей в каждом муниципальном образовании, так и потребностями в финансировании инфраструктуры ЖКХ, — уверяет заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов.

Что касается сравнения с инфляцией, то Кирьянов напоминает:

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Тарифы были на полтора года заморожены. Да, в моменте данное повышение выше инфляции, но надо учитывать этот накопленный разрыв. Подорожание — неприятный момент, но неизбежный. Издержки поставщиков услуг возросли, повышение тарифов позволит избежать их банкротства и не допустить рост числа аварий. Ведь за счёт собранных средств будут в том числе решать проблемы модернизации сетей.

источник: Аргументы и Факты

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