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ТАСС: экс-губернатора Севастополя Овсянникова освободили под залог… до суда в Лондоне
Архивное фото пресс-службы правительства Севастополя

ТАСС: экс-губернатора Севастополя Овсянникова освободили под залог… до суда в Лондоне

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:49 20.02.2024

Суд в Лондоне начнет 10 марта 2025 года рассмотрение по существу дела экс-губернатора Севастополя (2016-2019 гг.) и бывшего заместителя главы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова, который был задержан в своем лондонском доме британской полицией по подозрению в нарушении санкционного режима. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с предварительного заседания Королевского суда лондонского района Сазерк.

Судья Тони Баумгартнер согласился с предложенной датой начала рассмотрения дела Овсянникова по существу. Следующее предварительное слушание состоится 5 марта этого года. Планируются также дополнительные процедурные слушания в марте, апреле, мае и июне.

Я согласен с предложением (назначить рассмотрение дела по существу на 10 марта 2025 года — прим. ТАСС), — сказал судья, отвечая на соответствующее предложение прокурора.

Как было отмечено в ходе слушания, задержанный 22 января, Овсянников уже освобожден под залог. Судья продлил действие условий залога, которые предполагают, что обвиняемый:

  • сдает властям свой российский и британский паспорта,
  • ежедневно отмечается в полицейском участке лондонского района Брикстон,
  • не может выезжать за рубеж, оформлять необходимые для этого документы,
  • не может приближаться к портам, аэропортам и вокзалам, откуда можно покинуть страну,
  • обязан не покидать свой дом с 21:00 до 05:00,
  • обязан носить электронный браслет.
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