ТАСС: экс-губернатора Севастополя Овсянникова освободили под залог… до суда в Лондоне

Суд в Лондоне начнет 10 марта 2025 года рассмотрение по существу дела экс-губернатора Севастополя (2016-2019 гг.) и бывшего заместителя главы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова, который был задержан в своем лондонском доме британской полицией по подозрению в нарушении санкционного режима. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с предварительного заседания Королевского суда лондонского района Сазерк.

Судья Тони Баумгартнер согласился с предложенной датой начала рассмотрения дела Овсянникова по существу. Следующее предварительное слушание состоится 5 марта этого года. Планируются также дополнительные процедурные слушания в марте, апреле, мае и июне.

Я согласен с предложением (назначить рассмотрение дела по существу на 10 марта 2025 года — прим. ТАСС), — сказал судья, отвечая на соответствующее предложение прокурора.

Как было отмечено в ходе слушания, задержанный 22 января, Овсянников уже освобожден под залог. Судья продлил действие условий залога, которые предполагают, что обвиняемый:

сдает властям свой российский и британский паспорта,

ежедневно отмечается в полицейском участке лондонского района Брикстон,

не может выезжать за рубеж, оформлять необходимые для этого документы,

не может приближаться к портам, аэропортам и вокзалам, откуда можно покинуть страну,

обязан не покидать свой дом с 21:00 до 05:00,

обязан носить электронный браслет.

Цена «свободы»…