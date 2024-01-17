ТАСС: офицер осужден за поставку неэффективных комплексов РЛС для Крымского моста

Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова, признав его виновным в причастности к поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста от беспилотников и газопровода из Краснодара в Крым. Об этом сообщает ТАСС.

Признать Волкова Сергея Евгеньевича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — говорится в приговоре.

Суд зачел в срок наказания время, проведенное подсудимым под домашним арестом, который изменен на арест во время оглашения приговора. При этом суд не стал лишать его наград и воинского звания и оставил за Росгвардией право заявить к нему гражданский иск.

В ходе прений сторон гособвинитель просил приговорить Волкова к семи годам колонии и лишить звания и государственных наград. Полковник вину не признал и настаивает, что действовал «согласно установленному порядку и законодательству».

Как отметил судья, «комплексы боеспособны, но им требуется модернизация или дозакупка специальных изделий«.

Как сказано в обвинительном заключении и материалах дела, по результатам аукциона Росгвардия и ФГУП «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи» заключили госконтракт на 395 486 196 рублей на поставку двух радиолокационных комплексов «Орел-2020» для борьбы с БПЛА и защиты Крымского моста и газопровода из Краснодара в Крым. Волков доподлинно знал, что характеристики этой техники не позволяли успешно решать задачи по борьбе с беспилотными аппаратами, не могли подавлять их радиосигналы.

По словам адвоката Владимира Андрусенко, Росгвардия закупила комплексы, которые предложил производитель, являющийся монополистом в поставках продукции этого типа. Полковник утверждает, что комплексы предназначались не для защиты моста, а для защиты подразделений морского управления Росгвардии в местах их дислокации. Тем не менее, считает обвинение, он обеспечил условия для принятия на вооружение этого оборудования, так как в противном случае не успевал обеспечить в срок освоение выделенных бюджетных средств, что могло негативно сказаться на его карьере.

Защита полковника собирается обжаловать приговор.