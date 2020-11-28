ТАСС: Оглашение послания Путина Федеральному собранию может состояться в начале 2021 года

Оглашение очередного послания Президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ до конца текущего года не планируется, оно, возможно, состоится в начале 2021 года. Об этом заявил пресс-секретарь Главы государства Дмитрий Песков.
В этом году его не будет до конца года, по крайней мере пока не планировалось, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о сроках оглашения послания.
Пресс-секретарь заметил, что «нет никакой юридической обязанности президента оглашать послание до конца календарного года, это можно сделать в начале следующего«.
Поэтому я бы, скорее, ориентировался на начало следующего года, как это было в предыдущие несколько лет, — добавил Песков.
Содержание и форма обращения определяются президентом и не регламентируются какими-либо правовыми актами. Несмотря на то, что послания носят рекомендательный характер и не являются правовыми актами, в последние годы они приобрели характер законодательных инициатив: в них содержатся конкретные поручения Главы государства Правительству.
Предыдущее послание Федеральному собранию РФ было оглашено 15 января 2020 года.
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