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ТАСС: Правительство РФ передало часть акватории Азовского моря военным. Для обороны
Фото: pikist.com

ТАСС: Правительство РФ передало часть акватории Азовского моря военным. Для обороны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:19 29.01.2024

Правительство РФ передало часть акватории Азовского моря войсковой части в Керчи на 20 лет для обеспечения обороны России и безопасности государства. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Предоставить войсковой части 6942 на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Азовского моря… для обеспечения обороны страны и безопасности государства, — цитирует документ ТАСС.

Уточняется, что войсковая часть, расположенная в Керчи, обязана содержать в исправности гидротехнические объекты в выделенной части акватории. Также исключается возможность использования этой части юридическими и физическими лицами, в том числе для рыболовства.

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