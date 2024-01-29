ТАСС: Правительство РФ передало часть акватории Азовского моря военным. Для обороны

Правительство РФ передало часть акватории Азовского моря войсковой части в Керчи на 20 лет для обеспечения обороны России и безопасности государства. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Предоставить войсковой части 6942 на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Азовского моря… для обеспечения обороны страны и безопасности государства, — цитирует документ ТАСС.
Уточняется, что войсковая часть, расположенная в Керчи, обязана содержать в исправности гидротехнические объекты в выделенной части акватории. Также исключается возможность использования этой части юридическими и физическими лицами, в том числе для рыболовства.
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