Татьяны и студенты! «Херсонес Таврический» приглашает 25 января на бесплатную экскурсию

25 января, в День российского студенчества (Татьянин день), музея-заповедник «Херсонес Таврический» поздравляет с праздником и приглашает на бесплатную обзорную экскурсию «Херсонес — город двух тысячелетий» всех обладательниц имени Татьяна и учащихся ВУЗов.

В течение экскурсии гостям предоставится возможность познакомиться с жилыми кварталами древнего полиса, христианскими храмами, хозяйственными постройками, общественными фортификационными сооружениями и единственным на территории Северного Причерноморья античным театром, а также побывать в Свято-Владимирском кафедральном соборе. Начала экскурсий в 12:00 и 14:00. Сбор экскурсантов — на центральной входной группе музея-заповедника. Для предъявления документов на кассе, просим всех студентов взять с собой студенческий билет, а Татьян — паспорт, — сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Напомним, что День студента в России традиционно отмечается 25 января, хотя международный День студенчества празднуется 17 ноября. Такие двойные именины российские учащиеся получили благодаря открытию Московского университета в 1755 году. Именно в этот день императрица Елизавета подписала указ «Об учреждении Московского университета». А всероссийским этот праздник стал уже при императоре Николае I, который повелел праздновать 25 января как день всех высших учебных заведений в стране.

Татьяниным днем праздник стал именоваться в честь святой мученицы Татьяны Крещенской. Так как 25 января часто приходятся на конец сессии, студенты до сих пор зажигают свечи и молятся святой Татьяне о помощи в учебе и просвещении.