Таврическая ТЭС станет ещё больше

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство блока № 3 одной из крупнейших электростанций Республики Крым.

После введения в эксплуатацию нового блока ее установленная электрическая мощность составит более 723 МВт, что выведет ее на первое место в регионе.

Установленная тепловая мощность, вырабатываемая для собственных нужд станции, составит около 21,5 Гкал/ч. Число часов использования установленной электрической мощности после расширения составит 6552 в год. Топливо для него будет поступать из магистрального газопровода «Краснодарский край — Крым».

Строительство будет вестись в два этапа: на первом этапе предусматривается ввод в эксплуатацию основного оборудования энергоблока станции № 3 парогазового цикла (ПГУ), на втором этапе запланировано благоустройство ее территории.

Таврическая ТЭС относится к особо опасным и технически сложным объектам. Генеральной проектной организацией при слаженном взаимодействии с застройщиком был проведен большой комплекс работ. В частности, по обследованию технического состояния существующих инженерных систем, сетей, производственных зданий, оборудования существующей Симферопольской ПГУ-ТЭС, задействованных в технологическом процессе для проектируемого энергоблока станции № 3. Разработанная проектная документация и результаты инженерных изысканий учитывают сложные геологические и метеорологические условия площадки строительства, – рассказал представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Андрей Булахтин.

В состав основного оборудования блока № 3 входят газотурбинная установка, котел-утилизатор, паротурбинная установка и вспомогательное общеблочное оборудование.

Также запроектированы дымовая труба высотой 60 м, пристанционный узел с открытой установкой трансформаторов блока, резервный трансформатор собственных нужд, здание водоподготовительных установок с баковым хозяйством, кабельные линии, здание релейного щита и прочие здания, сооружения и системы для обеспечения безопасного и надежного режима работы станции.

источник: пресс-служба Медиацентра ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Просмотры: 5