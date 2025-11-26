Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Таврическая ТЭС станет ещё больше
Новости Республики
Таврическая ТЭС станет ещё больше
фото: © РИА Новости . Алексей Мальгавко

Таврическая ТЭС станет ещё больше

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:33 26.11.2025

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство блока № 3 одной из крупнейших электростанций Республики Крым.

После введения в эксплуатацию нового блока ее установленная электрическая мощность составит более 723 МВт, что выведет ее на первое место в регионе.

Установленная тепловая мощность, вырабатываемая для собственных нужд станции, составит около 21,5 Гкал/ч. Число часов использования установленной электрической мощности после расширения составит 6552 в год. Топливо для него будет поступать из магистрального газопровода «Краснодарский край — Крым».

Строительство будет вестись в два этапа: на первом этапе предусматривается ввод в эксплуатацию основного оборудования энергоблока станции № 3 парогазового цикла (ПГУ), на втором этапе запланировано благоустройство ее территории.

Таврическая ТЭС относится к особо опасным и технически сложным объектам. Генеральной проектной организацией при слаженном взаимодействии с застройщиком был проведен большой комплекс работ. В частности, по обследованию технического состояния существующих инженерных систем, сетей, производственных зданий, оборудования существующей Симферопольской ПГУ-ТЭС, задействованных в технологическом процессе для проектируемого энергоблока станции № 3.

Разработанная проектная документация и результаты инженерных изысканий учитывают сложные геологические и метеорологические условия площадки строительства, – рассказал представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Андрей Булахтин.

В состав основного оборудования блока № 3 входят газотурбинная установка, котел-утилизатор, паротурбинная установка и вспомогательное общеблочное оборудование.

Узнайте больше:  В Правительстве РФ знают, что мешает расширить семейную ипотеку на вторичку

Также запроектированы дымовая труба высотой 60 м, пристанционный узел с открытой установкой трансформаторов блока, резервный трансформатор собственных нужд, здание водоподготовительных установок с баковым хозяйством, кабельные линии, здание релейного щита и прочие здания, сооружения и системы для обеспечения безопасного и надежного режима работы станции.

источник: пресс-служба Медиацентра ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.