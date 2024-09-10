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«Таврида.АРТ» и Минкультуры России готовят лидеров творческих индустрий
фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида.АРТ"

«Таврида.АРТ» и Минкультуры России готовят лидеров творческих индустрий

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:36 10.09.2024

Приветственное письмо участникам программы прислала министр культуры РФ Ольга Любимова. «Культура  это большой корабль, который должен быть на плаву в любые времена. <…> Именно потому, что роль культуры так велика, важно, чтобы этим кораблем управляли уверенные, подготовленные капитаны, знающие, как держать штурвал и куда идти.

Инфраструктура Академии «Меганом» и всего арт-кластера «Таврида» способствует продуктивному обучению, в котором есть место и серьезной интеллектуальной работе, и погружению в атмосферу творчества, и обмену опытом и контактами в режиме свободного общения.

Уже сейчас, по итогам первого потока, мы наблюдаем ряд эффективных изменений на местах, которые реализованы усилиями выпускников программы. Это и кадровые решения, и интеграция управленческих подходов, и новые проекты, задуманные в том числе здесь, в Академии «Меганом» говорится в обращении министра.

Программа «Капитаны культуры» — одна из флагманских программ Академии «Меганом». Она нацелена на то, чтобы развивать в работниках культурной сферы комплексные управленческие компетенции, например, лидерство, ответственность, системное мышление, проактивность. Также в   числе задач формирование позитивного отношения к изменениям, к командной работе и сотрудничеству.

Конечно, основная задача — выровнять, поднять и обновить классические навыки управления, которые касаются постановки целей организации, процесса мотивирования людей, контроля и так далее. Люди, приезжающие сюда, с одной стороны, приезжают с очень большим азартом, с большим желанием развиваться, а с другой — они приезжают сюда вымотанные. А нам удается добавить некую свежесть, подключить дополнительные уровни энергии, воображения и творчества, которые дают возможность эту усталость упаковать, оттолкнуться от нее и двигаться дальше. Ну и конечно, управлять в условиях изменений — это особая тема. Если раньше мы говорили: «Давайте инициировать изменения и давайте в них управлять», то сейчас изменения не нужно инициировать, потому что они постоянно на тебя обрушиваются, и надо это использовать не как стресс, а как возможность присутствия, — рассказывает эксперт программы, член правления Российской ассоциации фасилитаторов, антрополог Владимир Данкин.

Участники программы «Капитаны культуры» — представители организаций, подведомственных Минкультуры РФ, сотрудники творческих объединений, профессионалы в сфере культуры, искусства и творческих индустрий. В их числе директора библиотек и театральных центров, руководители домов культуры и творческих школ. Всего в потоке 124  участника из 42 регионов России. Каждый из них, помимо общих знаний и компетенций в вопросах менеджмента, получает рекомендации и инструменты для личного карьерного развития и оптимизации работы внутри их организаций.

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О своих планах и ожиданиях рассказал участник программы, директор краснодарского Центра современного творчества Андрей Валуев:

Наш центр занимается обучением подростков написанию музыки и диджеингу. Мы вовлекаем детей и молодежь от 10 до 25 лет в  эти музыкальные направления, проводим обучение, мастер-классы, выездные мероприятия, организовываем фестивали и предоставляем возможность выступать на площадках, где работаем. Иными словами, передаем серьезные навыки, а здесь нужна подготовка, высокий уровень моих компетенций и команды. Я решил начать с себя и поэтому, собственно, сейчас здесь, на программе. 

Программа «Капитаны культуры» длится два месяца и включает в себя два модуля. На первом модуле «Стратегия и личность» участники изучили способы развития стратегического мышления и лидерства, рассмотрели возможности персонального влияния управленца на      реализацию государственной культурной политики. Далее в  онлайн-формате последует работа над проектами организационных изменений и личными планами развития в качестве управленцев.  А в ноябре участники вновь встретятся на втором модуле «Результаты и Люди», он будет посвящен развитию навыков ситуационного руководства, эффективному управлению, планированию и постановке целей, обеспечению ресурсами.

Уже с первых дней программы видны результаты. Так, участник программы, директор театра «Центр современной драматургии» Антон Бутаков (г. Екатеринбург) отмечает:

В процессе программы я уже начал реализовывать свой проект и он принес первые результаты, которые в ближайшее время я презентую своему коллективу. Для частных театров одним из главных показателей развития становится, в первую очередь, финансовый результат. На базе нашего театра уже существуют некоторые институции, и я хотел бы их объединить и привести к единому мультикультурному центру. В целом, хочется масштабировать свой проект. Помимо этого, создать некий кейс, применимый и для театров, и для домов культуры, и для книжных магазинов, буквально для всего.

Первый поток программы «Капитаны культуры» прошел летом 2024 года. Его участниками стали 82 управленца из 40 регионов страны.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида»
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