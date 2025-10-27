«Таврида.АРТ» и Пушкинский музей открыли в Крыму арт-объект

Проект «Коллекция музеев России» играет важную образовательную роль — ведь через арт-объекты, появляющиеся на набережной Вдохновения, люди открывают для себя самые известные музеи страны. С Пушкинским музеем изобразительных искусств у меня связаны яркие воспоминания детства: мама приводила меня знакомиться с произведениями мировой культуры, и я могла часами находиться в выставочных залах, восхищаясь увиденным. Теперь и «Давид», встречающий посетителей Пушкинского музея в Москве, обрёл новое воплощение и будет приветствовать уже гостей арт-кластера «Таврида» на берегу Чёрного моря, — говорит руководитель департамента социокультурного взаимодействия и туризма арт-кластера «Таврида» Мария-Николь Селиванова.

Семиметровый арт-объект «Вдохновение Возрождением» посвящён символу эпохи Ренессанса и одному из самых знаковых произведений в коллекции Пушкинского музея — слепку со скульптуры «Давид» Микеланджело. Работа великого мастера воплощает идеал человеческой красоты и по праву считается одним из величайших произведений искусства.

Созданный Пушкинским музеем арт-объект отсылает к знаменитому слепку с «Давида» Микеланджело, который давно стал символом музея. Он призван показать преемственность классики — искусства традиции и современности — искусства поиска. Вместе с тем его можно воспринять и как способ актуализации памяти места: в богатой истории Судака как раз на эпоху Возрождения приходится итальянское присутствие, — отметил заместитель директора ГМИИ им. А. С. Пушкина по научной работе Илья Доронченков.

«Вдохновение Возрождением» подчёркивает связь классического искусства с современностью. Инсталляция призвана вдохновить на изучение истории культуры и приглашает посетить экспозицию Пушкинского музея в Москве. Открытие арт-объекта сопровождалось детскими мастер-классами от его сотрудников и перформансом на главной сцене Зелёного фестиваля.

Арт-объект «Вдохновение Возрождением» — визуальная метафора, объединяющая ряд смыслов. Здесь история о совершенной красоте, воплощённой руками Микеланджело, библейский символизм победы смелости и правды над превосходящим по силе противником. Инсталляция обращает внимание на историю самого музея, миссия которого — сделать далёкую и непонятную культуру иных стран доступной, перекинуть мост между классикой и современностью. Сегодня эта миссия созвучна целям и задачам арт-кластера «Таврида» — пространства смелых экспериментов и поисков, — рассказал ведущий научный сотрудник отдела искусства старых мастеров ГМИИ им. А. С. Пушкина Василий Расторгуев.

В прошлом году арт-кластер «Таврида» и Государственная Третьяковская галерея в партнёрстве установили два арт-объекта: «Посвящение Малевичу» и «Архитектон Малевича». Работы выполнены по мотивам творчества знаменитого русского авангардиста Казимира Малевича и посвящены 145-летию со дня его рождения.

Все арт-объекты были созданы в рамках проекта «Коллекция музеев России» совместно с Министерством культуры РФ. Согласно проекту, на территории арт-кластера будут появляться инсталляции, созданные в сотрудничестве с крупнейшими музеями страны. Соответствующее соглашение было подписано в 2024 году на фестивале «Таврида.АРТ» с директором департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры РФ Еленой Харламовой.