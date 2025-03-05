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«Таврида.АРТ» приглашает в гости - открывает сезон экскурсий
фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида.АРТ"

«Таврида.АРТ» приглашает в гости — открывает сезон экскурсий

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:34 05.03.2025

Уже в марте всех желающих встретит Академия творческих индустрий «Меганом», а арт-парк «Таврида» на фестивальной площадке откроет свои двери в мае.

Арт-кластер «Таврида» строит настоящий город для творцов и предлагает новый подход к путешествиям — культурно-просветительский туризм. Благодаря такому формату на площадках «Таврида.АРТ» гости смогут совместить отдых с  лекциями и мастер-классами, заняться спортом или сходить в ресторан с видом на  побережье.

Погружение в мир молодого искусства в марте начнётся с Академии творческих индустрий «Меганом». Это круглогодичная образовательная площадка, которая стала одним из ключевых проектов «Таврида.АРТ». Здесь профессионалы творческих и смежных индустрий под наставничеством ведущих экспертов развивают свои навыки. Гости смогут познакомиться с обширной инфраструктурой Академии, прогуляться по променаду, с которого видно всю её территорию,  а также посетить кафе или видовой ресторан «Мыс».

В мае продолжить знакомство с творческой атмосферой арт-кластера можно будет на фестивальной площадке. Здесь создана настоящая творческая лаборатория под открытым небом  арт-парк «Таврида». Он насчитывает около 30 арт-объектов, спроектированных молодыми архитекторами, художниками, скульпторами и дизайнерами со всей России.

Попасть в Город молодых творцов можно бесплатно: главное, успеть подать заявку не менее чем за пять дней до планируемого посещения и выбрать временной слот на официальном сайте. Дети тоже могут увидеть самое творческое место полуострова, но только в сопровождении взрослых.

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Посетить площадки можно самостоятельно — в любой день и в удобное время. Арт-кластер даёт такую возможность в рамках системы  упрощённого доступа «Таврида.АРТ 365». Это годовой цифровой пропуск, который любой желающий может оформить на сайте.

Творчески перезагрузиться и отвлечься от повседневной рутины станет возможно в рамках регулярных коммерческих мероприятий проекта «МегаВыходные». Это комплексная культурно-просветительская программа, которая будет проводиться на территории Города молодых творцов. Первые «МегаВыходные» пройдут с 4 по 6 апреля 2025 года, и далее будут проходить раз в месяц. Забронировать место на отдых необходимо на сайте.

Посетить арт-кластера «Таврида» также можно в составе организованных школьных, студенческих и экскурсионных групп. Для этого нужно оставить заявку с желаемой датой посещения, направив сообщение на адрес электронной почты: tourism@crki.art.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида»

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