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«Таврида.АРТ» зовёт на Ярмарку осеннего урожая
фото: pikist.com

«Таврида.АРТ» зовёт на Ярмарку осеннего урожая

Опубликовал: КрымPRESS в Торговля в Крыму 19:43 09.10.2024

19 октября жители и гости Крымского полуострова смогут посетить масштабную Ярмарку осеннего урожая, которая пройдёт на территории «АРТ-ЭКСПО». На ярмарке будет представлена продукция более 30 фермерских хозяйств из Керчи, Бахчисарая, Джанкоя, Севастополя, Симферополя, Судака и других районов.

С раннего утра на прилавках появятся вкуснейшие крымские фрукты, ягоды, овощи, орехи и сухофрукты. Здесь любой желающий сможет попробовать и приобрести крымский мёд и медовые десерты, козьи сыры и сыры твердых сортов, сыровяленые колбасы, йогурты, подсолнечные и сыродавленные масла, шоколадные батончики на меду, халву и фруктовые щербеты, сборы крымских чаев из трав, кофе, лимонад камбучу, а также саженцы деревьев и цветов. Помимо торговых точек, на ярмарке вас будет ожидать насыщенная культурная программа. Все присутствующие смогут принять участие в конкурсах, соревнованиях и эстафетах. Например, можно поучаствовать в конкурсе «Поймай курицу», выбрать самый большой овощ и самый спелый фрукт, сыграть в овощные шашки и научиться играть электронную музыку на овощах и фруктах. А детей ждет большая горка из сена, — отмечают организаторы. 

Ярмарка будет работать с 9.00 до 14.00. Вход свободный!

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Справочная информация:

«Таврида.АРТ» — платформа возможностей, которая помогает молодым людям

реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Организатор — АНО «Таврида.Арт». «Таврида.АРТ» входит в федеральный проект «Молодёжь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодёжного образовательного форума. В 2019 году «Таврида» выросла в арт-кластер, который объединил образовательные заезды,

фестиваль, кастинг-платформу, грантовый конкурс, федеральную сеть арт-резиденций, Акселератор творческих проектов, Академию творческих индустрий «Меганом» и другие проекты. В 2023 году по распоряжению Президента РФ Владимира Путина «Таврида» преобразована в первый в России молодёжный туристическо-просветительский кластер. В настоящее время ведутся работы по развитию территории и расширению инфраструктуры.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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