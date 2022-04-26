«Таврида» и АО «Крымэнерго» договорились о сотрудничестве

АНО «Центр развития культурных инициатив» (организатор проекта «Арт-кластер «Таврида») и АО «Крымэнерго» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Энергостанция «Миндальное», которая сейчас строится рядом с Судаком в Крыму, обеспечит энергией будущий Университет креативных индустрий и инфраструктуру арт-кластера «Таврида», а также создаст новые мощности для развития Судакского и Феодосийского районов Республики Крым.

26 апреля в рамках работы X Российского международного энергетического форума АО «Крымэнерго» и АНО «Центр развития культурных инициатив» подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Стороны объединились, чтобы вместе направить усилия на развитие инфраструктуры и улучшение качества жизни в Республике Крым. Также в списке общих задач – повышение привлекательности Крыма, формирование благоприятного климата для развития предпринимательства и привлечения инвестиций, создание точек притяжения для молодых деятелей культуры и искусства с их креативным потенциалом. Стратегическое соглашение предполагает обеспечение энергией территорий арт-кластера «Таврида», включая будущий Университет креативных индустрий, и развитие сетей электроснабжения в Судакском и Феодосийском районах, — сообщили в пресс-службе арт-кластера.

Подстанция мощностью 110 кВ будет построена на участке возле села Миндальное, в честь которого и названа, чуть более, чем в 1 км от объектов «Тавриды». Выбор локации обусловлен расположением центров нагрузки, на которые будет распределяться мощность подстанции. Как отмечают в АО «Крымэнерго», для электроснабжения объектов «Тавриды» в непосредственной близости от арт-кластера будет возведен компактный распределительный пункт, запитанный кабельными линиями от подстанции «Миндальной». Такое решение – хорошая альтернатива строительству крупного промышленного объекта, которое позволит сохранить естественную красоту Капсельской бухты. Ввод в эксплуатацию первой очереди подстанции «Миндальное» запланирован на конец 2022 года, вторая очередь будет введена в конце 2023 года.

Мы научились аккумулировать мощный поток творческой энергии. Сейчас для ее реализации в полной мере нужна энергия электрическая, – говорит генеральный директор АНО «ЦРКИ» и руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин. – Строительство Университета креативных индустрий сейчас идет полным ходом. Его функционирование на полную мощь станет возможным только благодаря полноценному инфраструктурному обеспечению и, в частности, непрерывному поступлению электроэнергии. Подписанное сегодня соглашение дает уверенность, что и наш проект будет обеспечен, и при этом все окрестные территории будут получать электричество, достаточное для комфортной жизни и дальнейшего развития.

Запрос на строительство подстанции начал формироваться давно. Сейчас город Судак, все окрестные населенные пункты и расположенные по соседству с ними объекты арт-кластера «Таврида» обслуживаются подстанцией «Капсель». С вводом «Миндальной» нагрузка на действующие инженерные сети значительно сократится, так как новая подстанция возьмет на себя часть объектов энергообеспечения района, в том числе, и самый масштабный из них – Университет креативных индустрий.

Конечно, мы рады такому партнерству. Сейчас мы видим, как «Таврида» придает ускорение развитию всего района и ставит перед организациями Республики Крым интересные задачи как по электроснабжению, так и по водоснабжению, обеспечению дорожного строительства и усилению контроля природопользования, – комментирует подписание соглашения генеральный директор АО «Крымэнерго» Алексей Гончаров. – Также для нас важно, что новая подстанция создаст дополнительные условия для надежного энергоснабжения жителей и предприятий Судакского городского округа и обеспечит новые мощности для развития всего района.

Университет креативных индустрий – круглогодичный образовательный центр, крупный федеральный проект, который создается в Крыму, на берегу Черного моря, в бухте Капсель под Судаком. Открытие Университета – ключевого проекта экосистемы «Таврида.АРТ» – запланировано на 2023 год. Строительство Университета уже стало драйвером развития близлежащих территорий. В частности, в Судаке ведется рекультивация полигона ТБО, развиваются системы водоснабжения и водоотведения, готовится строительство новой четырехполосной дороги, благоустраиваются общественные пространства. Благодаря строгому экоконтролю Университет выступит гарантом поддержания экологического баланса в бухте Капсель, а все постройки будут гармонично вписаны в природный ландшафт.