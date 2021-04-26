«Таврида» собирает молодых творцов России

100 молодых творцов с ограниченными возможностями здоровья впервые пройдут образовательную программу в арт-кластере «Таврида» в Крыму. Об этом рассказали в Центре управления регионом РК.

Новый образовательный сезон «Тавриды» в Крыму откроет школа «#МЫВМЕСТЕ». На площадке арт-кластера под Судаком будут жить, учиться и творить 300 молодых деятелей культуры и искусств, которые развиваются в сфере креативных индустрий. Впервые в истории «Тавриды» участниками школы станут 100 молодых творцов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Важным направлением работы будет совместное творчество.

Школа «#МЫВМЕСТЕ» пройдет с 1 по 6 июня. Сейчас арт-кластер «Таврида» продолжает обустройство территории для комфортного пребывания всех гостей.

Образовательная программа школы включает в себя пять направлений: «Музыка», «Хореография», «Театр и кино», «Арт» и «Медиа».

Во время школы участники пройдут кастинг и под руководством режиссера создадут творческие номера, которые войдут в программу шоу резидентов на Фестивале «Таврида.Арт» с 8 по 12 сентября. В рамках школы запланирована съемка документального социального видеопроекта о жизни героев с ОВЗ, их поиске успеха и победах, — сообщили организаторы программы.

Участники познакомятся друг с другом заранее, в регионах проживания. Со своими сопровождающими уже сплоченной командой они прибудут на площадку в Крыму. Это поможет преодолеть барьер в общении, улучшить социальные компетенции и легко погрузиться в творческую атмосферу.

Регистрация на антишколу открыта до 26 апреля по ссылке .

Материалы, инфографика: Центр управления регионом РК.