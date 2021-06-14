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«Таврида вдохновляет»: в с. Междуречье прошёл концерт резидентов арт-кластера

«Таврида вдохновляет»: в с. Междуречье прошёл концерт резидентов арт-кластера

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 12:06 14.06.2021

Команда «Тавриды» открыла серию бесплатных концертов в городах и селах Крыма. Творческие мероприятия с участием резидентов арт-кластера будут проводиться в течение всего образовательного сезона в парках, на площадях и набережных. Первый выездной концерт «Таврида вдохновляет» прошел 13 июня в селе Междуречье рядом с Судаком.

Резиденты арт-кластера Ксения Лебедева, Владимир Бабенко, Глеб Мелентьев, Галина Петрыкина и Илья Аноприев приехали на концерт на стилизованной «буханке», исполнили свои лучшие песни и зарядили зрителей отличным настроением. Также артисты пригласили жителей села на фестиваль «Таврида.АРТ», который пройдет с 8 по 12 сентября в бухте Капсель, — отмечают в пресс-службе арт-кластера «Таврида».

«Таврида вдохновляет»: в с. Междуречье прошёл концерт резидентов арт-кластера «Таврида вдохновляет»: в с. Междуречье прошёл концерт резидентов арт-кластера «Таврида вдохновляет»: в с. Междуречье прошёл концерт резидентов арт-кластера «Таврида вдохновляет»: в с. Междуречье прошёл концерт резидентов арт-кластера «Таврида вдохновляет»: в с. Междуречье прошёл концерт резидентов арт-кластера «Таврида вдохновляет»: в с. Междуречье прошёл концерт резидентов арт-кластера «Таврида вдохновляет»: в с. Междуречье прошёл концерт резидентов арт-кластера «Таврида вдохновляет»: в с. Междуречье прошёл концерт резидентов арт-кластера

фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»

«Таврида вдохновляет»: в с. Междуречье прошёл концерт резидентов арт-кластера

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