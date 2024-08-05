Тайники-закладки: в Евпатории задержали девушку, подозреваемую в сбыте наркотиков

В транспортном средстве подозреваемой сотрудники полиции обнаружили и изъяли два свёртка с порошкообразным веществом белого цвета. Девушка призналась, что в свёртках наркотическое средство «мефедрон», которое она намеревалась сбыть на территории Евпатории путем оборудования тайников-закладок и отправки фотоизображения координат местности посредством сети Интернет. В ходе проведенного осмотра участка местности, по координатам, имеющимся в телефоне подозреваемой, сотрудники полиции обнаружили ещё один свёрток. Согласно результатам экспертизы, изъятые вещества общей массой более 127 граммов являются наркотическими средствами, производными эфедрона, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Следствием ОМВД России по г. Евпатории по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1. УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Судом подозреваемой избрана мера пресечения – домашний арест.

Проводятся дальнейшие оперативные и следственные действия, направленные на установление иных лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым