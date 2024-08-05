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Тайники-закладки: в Евпатории задержали девушку, подозреваемую в сбыте наркотиков

Тайники-закладки: в Евпатории задержали девушку, подозреваемую в сбыте наркотиков

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:18 05.08.2024

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков совместно с сотрудниками отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по г. Евпатории в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 26-летнюю жительницу Сакского района, подозреваемую в сбыте запрещенных веществ.

В транспортном средстве подозреваемой сотрудники полиции обнаружили и изъяли два свёртка с порошкообразным веществом белого цвета. Девушка призналась, что в свёртках наркотическое средство «мефедрон», которое она намеревалась сбыть на территории Евпатории путем оборудования тайников-закладок и отправки фотоизображения координат местности посредством сети Интернет. В ходе проведенного осмотра участка местности, по координатам, имеющимся в телефоне подозреваемой, сотрудники полиции обнаружили ещё один свёрток. Согласно результатам экспертизы, изъятые вещества общей массой более 127 граммов являются наркотическими средствами, производными эфедрона, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Следствием ОМВД России по г. Евпатории по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1. УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Судом подозреваемой избрана мера пресечения – домашний арест.

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Тайники-закладки: в Евпатории задержали девушку, подозреваемую в сбыте наркотиков Тайники-закладки: в Евпатории задержали девушку, подозреваемую в сбыте наркотиков Тайники-закладки: в Евпатории задержали девушку, подозреваемую в сбыте наркотиков Тайники-закладки: в Евпатории задержали девушку, подозреваемую в сбыте наркотиков Тайники-закладки: в Евпатории задержали девушку, подозреваемую в сбыте наркотиков

Проводятся дальнейшие оперативные и следственные действия, направленные на установление иных лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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