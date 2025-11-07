Театр кукол в Симферополе — когда же достроят?

Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства началось в 2018 году за счет средств федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма. Возводится он на месте снесенного аварийного здания театра кукол.

В министерстве рассказали, что сейчас на объекте монтируют системы отопления и вентиляции, профильную систему витражей, витражные и дверные откосы, производят декоративную отделку стен, колосниковых лестниц и каркаса подвесного потолка, также устанавливаются дверные блоки.

Готовность объекта – 73%. Ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с планом-графиком – декабрь 2026 года, – говорится в сообщении.

Изначально подряд стоимостью более 1 миллиарда рублей получило ООО «Меандр» из Санкт-Петербурга. Ввести центр в эксплуатацию планировали в декабре 2019 года.

В июле 2021 года Арина Новосельская, занимавшая на тот момент должность министра культуры Крыма, заявила, что необходимо скорректировать проектно-сметную документацию и завершить строительство. А в ноябре она попала под следствие – ей было предъявлено обвинение в получении взятки.

По данным следствия, чиновница получила от «Меандра» 25 миллионов рублей за покровительство при строительстве центра детского театрального искусства. В июле 2023 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Новосельскую к 10 годам лишения свободы.

В сентябре 2023 года был определен подрядчик, который должен достроить Детский театральный центр в Симферополе. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова было размещено на портале правительства республики. В соответствии с документом, цена контракта составляла 928,2 млн рублей.

Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе было возобновлено в конце 2024 года.

источник: РИА Новости Крым