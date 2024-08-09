Театр Олега Табакова презентовал в Севастополе спектакль «Матросская тишина»

В Севастополе на VIII Международном фестивале оперы и балета «Херсонес» выступает театр Олега Табакова со спектаклем «Матросская тишина». Гастроли театра проходят в нашем городе уже в третий раз.

В этом году спектакли благотворительные — для участников специальной военной операции, членов их семей, волонтеров, старших школьников и других социальных категорий. Изначально планировалось, что спектакль будет идти на сцене Дворца культуры рыбаков два дня — 8 и 9 августа — но по договоренности Михаила Развожаева и художественного руководителя театра Владимира Машкова состоится и третий показ — 10 августа.

Начался третий этап фестиваля оперы и балета «Херсонес». Большое счастье, что уже третий год в Севастополь приезжают наши друзья: Владимир Львович Машков и замечательная труппа Театра Олега Табакова. В этом году Владимир Львович принял решение сделать спектакли благотворительными и пригласить на «Матросскую тишину» тех, кто на передовой, рискуя жизнью, защищает нашу страну. Многие севастопольцы в позапрошлом году уже видели этот спектакль, и он не оставил никого равнодушным — потому что пьеса актуальна во все времена. Она о самом главном: о том, что нужно беречь Родину, беречь близких, хранить любовь иверность — чего бы это ни стоило. Для нас сегодня очень важно быть вместе и помнить, что даже самые сложные времена мы преодолеем. И всеми силами будем поддерживать участников специальной военной операции — всех, кто сегодня на фронте кует нашу победу. А победа обязательно будет за нами, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

Главную роль в спектакле играет Владимир Машков. После спектакля он поблагодарил участников специальной военной операции.

Для нас сегодня — невероятный день. Мы очень к вам стремились. Мы благодарим великий город Севастополь, где нас всегда встречают с любовью. Мы благодарны Президентскому фонду культурных инициатив за то, что эти гастроли стали возможны. И прежде всего мы благодарим вас, наши самые близкие и родные люди. Помните песню «С чего начинается Родина?» Мы в коллективе определилидля себя, что прежде всего — Родина начинается с вас, с защитников ее. Спасибо за вашу волю, за вашу непобедимую силу. Всем, кто восстанавливается, скорейшего восстановления. Всем, кто положил жизнь за Родину, вечная память. И спасибо нашей Родине, что у нас есть вот такие люди. Счастья и победы нам всем, — заключил Владимир Машков.

Справочно:

«Матросская тишина» — это семейная сага по одноимённой пьесе Александра Галича, повествующая о любви к Родине, о взаимоотношениях отцов и детей. Действие спектакля разворачивается на фоне событий Великой Отечественной войны.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя