«Театральная улица» и «Креативная мастерская» приглашают жителей и гостей Севастополя в гости

В эти выходные, 21 и 22 августа, в парке имени Анны Ахматовой под куполом «Театральной улицы» пройдут сразу два грандиозных события – «ЭтноУлица» и «Демонстрация мастерских художников». Все это – проекты «Креативной мастерской», реализуемые при поддержке Правительства Севастополя и Фонда президентских грантов. Несколько месяцев назад финалистки Любовь Болякина и Алена Григоренко только планировали и мечтали провести подобные мероприятия, и вот совсем скоро их творческие желания исполнятся. Так:

В субботу, 21 августа, жителей и гостей Севастополя примет «ЭтноУлица». Начиная с 17:00 всех собравшихся под белоснежным куполом будут ждать мастер-классы по ткачеству и глине, фотозона «Хожу в наРодном!» с возможностью примерки национального наряда, молодецкие забавы, традиционные и народные игры. Гости мероприятия узнают, как правильно водить хоровод и станцуют Улошную кадриль, а в перерывах смогут насладиться ароматным Иван-чаем и продегустировать мед с домашней пасеки.

Мы очень ждем молодежь, молодые семьи с детьми и всех желающих научиться самобытному душевному сотворчеству, — отмечает руководитель проекта «ЭтноУлица» Любовь Болякина.

В воскресенье эстафету перехватит Алена Григоренко – молодая, но очень талантливая художница из Севастополя. Ее проект – «Демонстрация мастерских художников». Живопись для Алены – главное дело ее жизни и она очень хочет, чтобы искусство создания картин заинтересовало и стало ближе для многих севастопольцев и гостей города. И 22 августа с 17:00 все желающие смогут увидеть, как работают профессиональные художники в своих арт-пространствах и проникнуться атмосферой невероятного мира творцов.

В течение нескольких часов на глазах у восторженной публики они будут создавать свои картины. Отметим, что выставка работ, созданных во время события, а также некоторых других картин этих же живописцев будет длиться еще неделю.

Вход на мероприятия – свободный. События пройдут с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.