Театральная школа Олега Табакова впервые провела прослушивания в Севастополе

12 и 13 апреля Московская театральная школа Олега Табакова прослушивала абитуриентов в Севастополе. Приёмная комиссия впервые провела региональный тур на полуострове, в Городе-Герое. На протяжении двух дней прослушивания проходили в Севастопольской детской школе искусств, театральное направление которой курирует Театральная школа Олега Табакова уже два года.

В первую очередь хочу поблагодарить губернатора Севастополя Михаила Развожаева за внимание к нашей школе.

Для нашего коллектива театра Олега Табакова и нашей театральной школы — Севастополь уже родное место, у нас творческое актерское направление работает в Севастопольской детской школе искусств. Мы пытаемся с самого раннего детства готовить ребят, которые хотят выбрать эту тяжелейшую деятельность, в которой практически нулевая гарантия успеха, если вы не трудитесь, не познаете мир. И поступить к нам в нашу школу сложно, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Владимира Машкова.

На отбор в Севастополе подали заявки 156 человек не только из Города-Героя, но и из других городов России: Казани, Воронежа, Майкопа, Сочи, Саратова, Ростова и т.д. А также из других стран — Казахстана и Германии. Во второй тур смогли пройти только 13 ребят, из 13 сегодня были отобраны 8 человек. Они примут участие в финальном конкурсе в Москве.

В этом году региональные прослушивания уже прошли в Кемерове, Москве, Волгограде, Екатеринбурге и Хабаровске. Помимо отборов в разных городах России педагоги провели мастер-классы, лекции, творческие встречи и практикумы. Всё это — часть нового проекта «Школа Олега Табакова: траектория театрального образования», который запустили в этом году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он поможет педагогам и студентам региональных творческих вузов и колледжей познакомиться с уникальной методикой обучения педагогов Школы.

Благодаря поддержке губернатора этот уникальный для Севастополя проект состоялся. Мы видим огромный отклик — более 150 человек участвуют в отборе. Здесь ребята не только из Севастополя и Крыма, всей страны. Один из участников приехал из Германии специально сюда, чтобы тоже пройти этот отбор. Для Севастополя важно, что мы вошли в перечень немногих регионов где проводятся такие отборы. В наших культурных инициативах мы на правильном пути, — отмечает заместитель губернатора Игорь Михеев.

Справочно: Театральная школа Олега Табакова — единственное в России образовательное учреждение, где можно получить высшее актерское образование при поступлении после 9/10 класса благодаря интегрированной программе высшего и среднего общего образования.

Поступление состоит из нескольких этапов – подачи заявок, региональных прослушиваний и финального конкурса в Москве. В рамках прошлой приемной кампании из более чем 2 тысяч абитуриентов выбрали 26 человек, они стали студентами Театральной школы. Ребята бесплатно обучаются у ведущих мастеров и живут в школе-пансионе в историческом центре Москвы.

Среди педагогов народный артист Владимир Машков, народный артист Сергей Угрюмов, заслуженный артист Виталий Егоров, актрисы Яна Сексте и Алёна Лаптева, а также выпускники ТШТ и актёры Владислав Миллер, Севастьян Смышников, Артур Касимов и другие.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя