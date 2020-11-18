Театральный альманах: артисты Крымского ТЮЗа едут в Ялту разгадывать мифы

Артисты Крымского ТЮЗа: Жанна Величко, Лариса Маярчук, Владимир Миллер, Роман Рыжов и Дарина Шарпило — примут участие в Театральном альманахе «Сказки про сказки. Мифы о мифах. Легенды о легендах». Лабораторию-исследование фольклорного наследия через язык театра Союз театральных деятелей РФ открывает сегодня в Доме творчества «Актёр» в Ялте. Кроме артистов Крымского ТЮЗа участниками Лаборатории станут актёры Севастопольского театра юного зрителя, Севастопольского драматического театра им. Б.А. Лавренёва, режиссёры и драматурги из Москвы и Санкт-Петербурга.

Первые два дня Лаборатории будут посвящены погружению в материал – миф об Ифигении. В этом участникам будет помогать Светлана Борисовна Адоньева – российский филолог, фольклорист, антрополог, доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета СПбГУ. Затем три команды из трех театров под руководством режиссёров – Полины Золотовицкой, Алексея Размахова, Павла Артемьева – и драматургов – Юлии Поспеловой, Полины Бабушкиной, Всеволода Егорова – будут работать над эскизами, — отмечают в пресс-службе Крымского ТЮЗа.

Результатом Лаборатории станут три эскиза спектаклей, которые в перспективе могут пополнить репертуары театров-участников.

26 ноября, в заключительный день Лаборатории состоится показ итоговых работ на сцене Севастопольского театра юного зрителя.