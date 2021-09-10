«Театральный проект 27»: Крымский ТЮЗ примет Большие гастроли

В то время, когда Крымский государственный театр юного зрителя будет находится на небольшой, но заслуженной передышке между сезонами. Евпаторийские зрители не останутся без хороших спектаклей. В рамках федеральной программы «Большие гастроли» в сентябре в Крымский ТЮЗ приедет независимый театр «Театральный проект 27» из Санкт-Петербурга, одной из важных целей которого — создавать вместе с молодыми режиссерами спектакли нового поколения для подростков.

«Лис PEACE» — история дружбы лиса и мальчика. Их было двое, но не двое. Они были одним. Без одного не могло быть другого, и наоборот. Но пришла война, принесла с собой опустошение и разлуку, и они разделились. Им обоим предстоит пройти свой путь друг к другу. Им обоим предстоит повзрослеть и измениться. Им обоим придётся выбирать, — отмечают в пресс-службе Крымского ТЮЗ.

Вот что говорит об этом спектакле его режиссер Юлия Каландаришвили:

Нашего героя зовут PEACE, что переводится как «Мир». Что здесь значит это слово? Я ровно там, где я должна быть и делаю ровно то, что должна делать. Это – мир. Не случайны переклички этой истории о мальчике и его лисе с историей о Маленьком принце, потому что вопрос об ответственности за ближнего – это вечный вопрос. Только через того, с кем ты связан, неделим («двое, но не двое»), можно почувствовать, что ты привносишь в этот мир и чего его лишаешь. Только через того, кто тебе дорог, кого ты чувствуешь, как себя.

Спектакль «Лис PEACE» на сцене Крымского ТЮЗа пройдет 26 сентября в 11:00 и 17:00.