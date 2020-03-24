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Театры Крыма вместо изготовления декораций шьют... медицинские маски
фото: пресс-служба Министерства культуры РК

Театры Крыма вместо изготовления декораций шьют… медицинские маски

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:04 24.03.2020

О том, что театры Крыма, вместо изготовления декораций, закупили необходимые материалы и приступили к пошиву медицинских масок, сообщила министр культуры РК Арина Новосельская.  По словам чиновника, в настоящее время данная работа направлена на удовлетворение потребности сферы культуры Крыма в обеспечении сотрудников средствами защиты, а в дальнейшем будет рассмотрена возможность пошива масок для работников других отраслей республики.

Вместе с тем, республиканскими учреждениями сферы культуры активно начат процесс перехода обслуживания населения посредством интернет-трансляций и виртуальных туров, предоставления удаленного доступа к информационным ресурсам. Республиканские образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение, в связи с чем организовано взаимодействие обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной информационно-образовательной среде с применением элементов дистанционных образовательных технологий, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

Напомним, на данный момет учреждениях, отнесенных к ведению Министерства культуры РК, во исполнение Указа Главы Республики Крым Сергея Аксёнова «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» усилены меры по проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

 

Театры Крыма вместо изготовления декораций шьют... медицинские маски

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