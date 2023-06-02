«Тебе решать»: в Севастополе провели форум детских инициатив

Сегодня на объединенной территории Центра туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи и Кванториума прошел форум детских инициатив «Тебе решать». Он объединил более 300 участников, в числе которых школьники, студенты, родители, педагоги, наставники и представители общественных организаций. Организатором форума выступило региональное отделение «Движения Первых».

Хочу всех еще раз поздравить с началом лета, с прошедшим праздником — Днем защиты детей. Мероприятие организовано для детей, чтобы они на каникулах могли отдохнуть и провести хорошо время, посмотреть на проекты, которые будут реализовываться на базе школ. Ребята пришли вместе со своими педагогами-наставниками. Мы в Севастополе, как и в других регионах, будем вместе развивать наше «Движение Первых», куда будут входить все детские и молодежные инициативы, общественные организации, Российские Студенческие Отряды, волонтерские корпусы. Будем и дальше объединять усилия, делать все возможное, чтобы у детей была возможность участвовать в различных формах досуга, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Игоря Михеева.

Программа форума включает торжественное открытие, работу партнерских площадок, интерактивные зоны и мастер-классы. Каждый участник получит возможность узнать больше о проектах и мероприятиях молодежных организаций региона и получить брендированную продукцию Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», посещая партнерские площадки и участвуя в различных активностях форума.

Форум детских инициатив «Тебе решать» — это уникальная возможность для детей нашего региона стать частью движения и попробовать себя в новом деле. Мы живем в совершенно новом мире, и каждый голос должен быть услышан, а форум – это шанс заявить о своих идеях, в реализации которых движение всегда готово содействовать и помогать. Дети нашей страны талантливые, творческие и инициативные. Они смотрят на мир в другой перспективе и готовы действовать, создавать новое и строить страну будущего, – отмечает председатель совета регионального отделения «Движения Первых» в Севастополе Анна Молчанова.

В ходе форума также пройдет Всероссийская акция «Книга другу». Это уникальная возможность поделиться своей любимой книгой, которая вызвала незабываемые эмоции и оставила глубокий след в душе читателя. Это может быть художественная, общеобразовательная или специализированная литература для детей на русском языке.

Напомним, Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Вступить в движение можно с шести лет. Аккаунты движения в соцсетях: телеграм-канал, группа во ВКонтакте.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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