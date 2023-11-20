Техасская угроза: «Даллас Старз» на марше в новом сезоне НХЛ 

За последние пару сезонов у «Старз» была одна из самых результативных линий в НХЛ в лице Робертсона, Павелски и Хинца. Робертсон установил рекорд франшизы по очкам, обогнав легендарного Майка Модано. Павелски набрал 77 очков, а Хинц — 75. Ожидается, что трио снова сыграет вместе и продолжит сеять хаос.

В прошлом сезоне Бенн возродился, забив 33 гола и набрав 78 очков, что стало его рекордом с сезона 2017/18. У «Старз» было четыре нападающих, набравших более 70 очков, трое бомбардиров, забивших 30 голов, и шесть игроков, забивших 20 и более голов. Новичок Джонстон забил 24 гола и набрал 41 очко в 81 игре в своем первом сезоне в НХЛ. Сможет ли команда с такой атакой претендовать на победу в Кубке Стэнли? Любители спортивных прогнозов могут заключить пари на данное событие, используя бездепозитный бонус бк.

В этом сезоне на таких ветеранов, как Бенн и Сегин снова будут полагаться как на второстепенных результативных игроков. Трудно забыть, что на их долю приходится ошеломляющие 19,35 миллиона долларов в потолке зарплат. Это большие деньги для игроков, которые больше не являются лучшими бомбардирами в своей команде.

Обладая такой результативной силой, «Старз» искали шестерых скейтеров для боттом-6, которые могли бы заполнить роли вместе с такими исполнителями, как Радек Факса, Мейсон Марчмент и Тай Делландреа. Именно здесь в игру вступают Крейг Смит и Сэм Стил из UFA: каждый подписал однолетний контракт. В прошлом сезоне Стил забил 10 голов и выбил 28 очков в 65 играх за «Миннесота Уайлд», а Смит набрал 16 очков в 46 играх за «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз».

В прошлом сезоне «Старз» во многом опирались на элитного финского защитника Миро Хейсканена. Хейсканен забил 11 голов и сделал 62 передачи, набрав 73 очка в 69 играх и превратившись в ключевую роль главного защитника и квотербека в большинстве «Старз». Хейсканен набирал в среднем 25:29 игрового времени за игру, был шестым в НХЛ по данному показателю и имел айстайм 27:48 в плей-офф Кубка Стэнли, уступив по цифрам только защитнику «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути.

Первый год Пита Дебура в составе «Старз» в первую очередь следует рассматривать как успех. Он помог команде провести сезон с 47 победами и выйти в финал Западной конференции. Он выводил команды в плей-офф и раньше, например, достиг вместе с «Нью-Джерси Девилз» (2011/12) и «Сан-Хосе Шаркс» (2015/16) финала Кубка Стэнли. Дебур был великолепен с «Вегас Голден Найтс», тренируя их до рекорда 98-50-12 на протяжении трех сезонов с солидным процентом 0,650 очков.

Сможет ли Джейсон Робертсон набрать 50 очков?

После того, как в сезоне 2021–2022 годов он забил 41 гол и набрал 79 очков, можно было с уверенностью сказать, что Джейсона Робертсона можно назвать молодой суперзвездой. В том сезоне он забил 46 голов и набрал 109 очков. Робертсон также продолжил результативную серию из 18 игр в прошлом сезоне, выбив за это время 21 гол и 34 очка. Учитывая, что в жарком Техасе машина для забивания прогрессирует, сможет ли игрок «Старз» впервые с 1994 года забросить 50 шайб?

Насколько «Старз» близки к возвращению в финал Кубка Стэнли?

Всего несколько сезонов назад «Звезды» и «Лайтнинг» сражались на пустой арене за Кубок Стэнли. В прошлом сезоне под руководством нового главного тренера Дебура «Старз» добились больших успехов, и, скорее всего, в этом сезоне они увидят аналогичные, если не лучшие результаты. Команда увеличила количество голов, а Эттингер стал каменной стеной на главном рубеже обороны. Если такие ветераны, как Павелски, Сегин и Бенн смогут поддерживать скорость, команду вполне можно назвать контендером Кубка Стэнли. По крайней мере, уже сейчас у нее есть все возможности для завоевания трофея.

Сможет ли Джейми Бенн повторить результаты прошлого сезона?

Капитан Бенн, казалось, находился в серьезном упадке, прежде чем внезапно восстановился, показав свои лучшие результативные показатели за пять лет в прошлом сезоне. Имея за плечами возобновившийся сезон, Бенн обладает всей необходимой ему уверенностью, чтобы выйти на лед и продолжать демонстрировать, насколько эффективным он все еще может быть. Бенн – важнейший компонент этого клуба; он является капитаном команды дольше всех в истории и занимает второе место после Майка Модано по количеству сыгранных игр и голов.

С такими командами, как «Колорадо Эвеланш», «Сиэтл Кракен», «Эдмонтон Ойлерз», «Лос-Анджелес Кингз» и действующими обладателями Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс», борющимися за места в плей-офф, в предстоящем сезоне Западная конференция станет настоящей зоной боевых действий. Но «Старз» должны оставаться рядом с «Эвеланш» на своем уровне выше шести других команд Центрального дивизиона. Ставка на второе место — и это в худшем случае.