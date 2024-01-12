Техника «Севавтодора» обработала основные городские дороги и трассы пригорода Севастополя

В Севастополе коммунальные службы были готовы к ухудшению погодных условий с мокрым снегом и заморозками, сильным ветром, но зима, как всегда, преподносит сюрпризы. Снегопад и резкое ночное похолодание (до «минус» 9 С) – лишь часть испытаний для водителей и пешеходов Севастополя.

Коммунальными службами для устранения последствий непогоды задействованы более 900 сотрудников, придомовые и общественные дороги во всех районах города очищаются от наледи и присыпаются противогололёдной смесью, — сообщили в правительстве Севастополя.

«Севавтодором» для устранения последствий непогоды задействовано 33 единицы техники, район выполнения работ включает 270 км внутригородских дорог и 350 км загородных трасс. Городские дороги обрабатываются увлажнённой солью, на региональных трассах распределяется песчано-соляная смесь. Уже обработаны основные автомобильные дороги Ленинского, Гагаринского, Нахимовского районов, дороги Байдарской долины, Голубинка — Передовое — Широкое, Орлиное — Родниковое — Колхозное, дороги Балаклавского района, Севастополь — Инкерман (с ответвлениями), дороги сёл Кизиловое, Танковое — Оборонное, Широкое — Озёрное и другие.

Ночью все службы дорожные и коммунальные продолжат работу.