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Технику Севавтодора вывели на дежурство - погодка, однако...
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Технику Севавтодора вывели на дежурство — погодка, однако…

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:11 11.04.2025

В связи с ухудшением погодных условий Севавтодор задействовал в зимнем содержании 12 комбинированных машин для обработки дорог, 5 машин с отвалами для уборки дорог от снега.

Все машины дежурят в разных концах города для оперативного реагирования в случае усложнения дорожной обстановки.

В первую очередь будут обрабатываться  опасные участки дорог, зоны торможения на пешеходных переходах, пути следования общественного транспорта и школьных автобусов.

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Круглосуточная диспетчерская служба Севавтодора доступна по тел: +79785024239

Многие автомобилисты уже сменили зимнюю резину на летнюю. Убедительно просим быть осторожными на дорогах и по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте в непогоду.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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