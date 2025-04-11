Технику Севавтодора вывели на дежурство - погодка, однако...

В связи с ухудшением погодных условий Севавтодор задействовал в зимнем содержании 12 комбинированных машин для обработки дорог, 5 машин с отвалами для уборки дорог от снега.
Все машины дежурят в разных концах города для оперативного реагирования в случае усложнения дорожной обстановки.
В первую очередь будут обрабатываться опасные участки дорог, зоны торможения на пешеходных переходах, пути следования общественного транспорта и школьных автобусов.
Круглосуточная диспетчерская служба Севавтодора доступна по тел: +79785024239
Многие автомобилисты уже сменили зимнюю резину на летнюю. Убедительно просим быть осторожными на дорогах и по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте в непогоду.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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