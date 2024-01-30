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«Технологии будущего, образование и человек»- на выставке-форуме «Россия»  
Иллюстрация: https://mtur.rk.gov.ru/articles/1ba38ff2-39b5-4f99-82a7-e7315a3df5e6

«Технологии будущего, образование и человек»- на выставке-форуме «Россия»  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:47 30.01.2024

В Москве на ВДНХ  в целях демонстрации важнейших достижений Российской Федерации, содействия дальнейшему международному сотрудничеству проходит Международная выставка-форум «Россия». Как сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма РК, с 14 февраля по 12 апреля 2024 года будет обеспечена открытая цифровая трансляция цикла аналитических программ «Технологии будущего, образование и человек», который призван осветить достижения России в использовании передовых технологий в сфере профессионального онлайн-образования.

Цикл аналитических программ «Технологии будущего, образование и человек» носит просветительский характер и проводится в целях:

  • демонстрации успехов российского профессионального образования в части использования искусственного интеллекта, нейросетей и новейших информационных технологий;
  • освещения новых возможностей передовых технологий в жизни каждого взрослого человека;
  • популяризации российского непрерывного профессионального образования для взрослого населения;
  • дальнейшего развития международного сотрудничества.
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Цифровая трансляция цикла программ «Технологии будущего, образование и человек» будет содержать тематические репортажи с экспозиций, более 300 видеоматериалов с ВДНХ и ведущих научно-производственных площадок страны, демонстрации применения передовых технологий нейросетей, систем искусственного интеллекта в различных сферах жизнедеятельности современного человека. Трансляция будет доступна бесплатно на сайте «Сервер Россия РФ» в разделе «Технологии будущего» по адресу: https://СерверРоссия.рф.

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