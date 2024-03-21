Технопарк «ИТ Крым»: севастопольцев приглашают освоить специальность в области микроэлектроники

Технопарк «ИТ Крым» совместно со специалистами команды стартапа РИСКИ создали бесплатный курс «Основы разработки аналоговых блоков СнК». В рамках обучающего курса будут раскрыты вопросы проектирования аналоговых интегральных схем. Успешное прохождение программы дает возможность получить новую профессию в стремительно растущей сфере и возможность трудоустройства в компании-лидере сферы ИТ. К участию приглашаются специалисты с высшим техническим образованием или студенты старших курсов специальностей: микроэлектроника, электроника или радиотехника.

Прохождение курса позволит освоить новую специализацию (стать инженером-разработчиком аналоговых блоков СнК), получить возможность стать частью большой команды в ИТ-компании, а также внести свой вклад в развитие российской микроэлектроники.

Технопарк “ИТ Крым” на протяжении многих лет реализует бесплатные обучающие программы, которые направлены на то, чтобы познакомить с ИТ-отраслью молодых севастопольцев и специалистов, мечтающих связать свою профессиональную жизнь со сферой информационных технологий. Наши программы дают прекрасные возможности для молодых людей: стать частью комьюнити ИТ-специалистов полуострова, погрузиться в инновационную сферу, получить новую профессию, а, возможно, и предложение о работе, — рассказал Дмитрий Гачко, серийный ИТ-предприниматель, венчурный инвестор, основатель Технопарка «ИТ Крым».

Стартап РИСКИ – один из проектов стартап-студии «ИТ Гараж», созданной совместно с Севастопольским государственным университетом. Проект направлен на разработку микроконтроллеров на базе архитектуры RISC-V. Планы проекта глобальные и амбициозные — создание микроконтроллеров для:

потребительских IoT-устройств;

промышленных роботов;

беспилотных летательных аппаратов;

автомобильной электроники; процессоров общего назначения;

дата-центров и облачных технологий и пр.

По словам генерального директора стартап-студии «ИТ Гараж» Марии Третьяковой, «проект родился как коллаборация ИТ-компании и Севастопольского государственного университета. Ядро проекта РИСКИ – аспиранты СевГУ, которые меньше, чем за год профессионально выросли при помощи старших коллег. Основываясь на удачном опыте, мы решили запустить этот курс с целью поиска молодых и перспективных инженеров, которые смогут стать частью команды РИСКИ. Университет дает отличные базовые знания, но на курсе можно получить бесценный практический опыт в сфере микроэлектроники, тем самым, получив компетенции для успешной работы в одной из самых перспективных отраслей».

Даты проведения курса: 1 апреля — 19 апреля, прием заявок закрывается 29.03.

Формат: офлайн-лекции в Технопарке «ИТ Крым» (Руднева, 41) и практические занятия в онлайн-формате. Узнать условия участия, ознакомиться с программой и записаться на бесплатный онлайн-курс можно на официальном сайте Технопарка «ИТ Крым».

источник: пресс-служба Технопарка «ИТ-Крым»