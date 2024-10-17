Технопарк в Севастополе назвал победителя конкурса проектов «ИТ Парк в 2034»

Технопарк «ИТ ПАРК РУС», входит в ITG, объявил победителя конкурса проектов «ИТ Парк в 2034». Им стал Павел Куртев из Севастополя. Победителя наградили на фестивале ITPARK FEST.2024 RUS.

По условиям конкурса все проекты создавались с помощью любой нейросети и могли быть представлены в визуальном или текстовом формате. Среди участников были презентации, видео, словесные описания и даже гимн Технопарка. При выборе победителя коллектив «ИТ ПАРК РУС» смотрел на инновационность, содержательность и интеллектуальность проекта.

Мы объявили конкурс проектов ещё в июле на лекции Владимира Молодыка, генерального директора проекта Ainergy от стартап-студии «ИТ Гараж». Он рассказывал, что такое ИИ, как он развивается, как применяется в различных областях. Мы решили запустить конкурс на лучший проект, отражающий будущее Технопарка в Крыму. Это произошло в преддверии масштабного ИТ-события в Севастополе ITPARK FEST.2024 RUS, а также входа «ИТ ПАРК РУС» в сильный единый бренд ITG с прогрессивными идеями и ценностями. В конкурсе участвовали как продвинутые пользователи нейросетей, так и начинающие специалисты. Проект-победитель отвечает всем требованиям, он действительно представляет будущее «ИТ ПАРК РУС», совпадает с нашими ожиданиями развития места. Я благодарю всех участников за проявленный интерес к ИТ, Технопарку и Фестивалю, – сказал генеральный директор «ИТ ПАРК РУС» Владислав Мещеряков.

Проект Павла Куртева создавался при помощи нейросетей: текст – Gpt-4o, Claude 3.5 Sonnet, изображения – MidJourney, видео – RunWay Gen-3, озвучка – VoiceGen AI, музыка – Suno AI.

Справочно:

Технопарк «ИТ ПАРК РУС» — пространство для работы, отдыха и обмена опытом ИТ-специалистов и предпринимателей. Входит в ITG. Основная идея технопарка — развивать современные технологии (микроэлектроника, блокчейн, ИИ, облачные решения), выращивать ИТ стартапы, делая их глобальными, объединять айтишников и создавать мощную коллаборацию. Технопарк — это среда, в которой работает порядка 40 ИТ-компаний численностью более 600 человек, а также платформа акселерационных обучающих программ, развлечений и знакомств.

источник: пресс-служба ITG, «ИТ ПАРК РУС»

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