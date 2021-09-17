Техосмотр становится добровольным, очереди на СТО Крыма сократились в разы

Более 500 тысяч транспортных средств, по данным МВД Крыма, зарегистрировано на полуострове. Это не только легковые автомобили, но и прицепы, мотоциклы, грузовые авто. В сентябре автовладельцы вздохнули с облегчением, техосмотр становится делом добровольным.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании правительства заявил:

Я давал неоднократно поручение проработать вопрос упрощения процедуры ТО, потому что уже всем было очевидно, что это стало просто формальностью, на которую тратили время и немалые финансовые средства порядка 30 миллионов владельцев в год. В частности, было установлено, что ДТП с участием легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями составляют в среднем около 1% в год. То есть техническое обследование слабо коррелирует с обеспечением безопасности на дорогах.

Сразу после этого владельцы крымских компаний, предоставляющих услуги по техническому осмотру автомобилей, отметили, что несмотря сравнительно невысокую стоимость (510 рублей), спрос на прохождение техосмотра резко сократился.

Этим бизнесом я занимаюсь более 20 лет. По опыту знаю, что добросовестных водителей, которые следят за своими автомобилями – не очень много. Большинство делали ТО, потому что этого требовали правила. А теперь, в связи с нововведением, вместо тридцати машин в день, моя станция обслуживает две, — сетует владелец СТО Алексей.

А вот владельцы автосалонов Крыма солидарны с автовладельцами.

Отмена обязательного ТО для автомобилей, безусловно, очень облегчает нашу работу. Раньше для продления страховки клиент должен был предъявить диагностическую карту, а сейчас этого не требуется. Скажу больше, процедура стала значительно проще и для самих владельцев транспортных средств, — отмечает директор официального дилерского центра «LADA автогруп Крым» Сергей Матвеев.

Содержание транспортного средства в исправном состоянии теперь ложится на собственника и участникам дорожного движения остается надеяться на добросовестность автовладельцев.

По материалам Центра управления регионом РК.