Телефонные мошенники похищают учётные записи абитуриентов на «Госуслугах»

Телефонные мошенники, представляясь сотрудниками вуза, под предлогом поступления на бюджет похищают у абитуриентов учётную запись на портале «Госуслуги», говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Аферисты обещают абитуриентам «высокие шансы» поступить на бюджет, а затем просят перейти по присланной фишинговой ссылке, которая ведет на дубликат сайта «Госуслуги».

Если человек соглашается на это условие, аферисты похищают его учетную запись на госпортале, в случае отказа — начинаются угрозы, что абитуриента «вообще никуда не примут».

Новая схема телефонного мошенничества, нацеленного на абитуриентов, вызывает особую обеспокоенность, поскольку эксплуатирует уязвимость молодых людей и их родителей в период высокого стресса и неопределённости, говорит член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Поступление в вуз — важный и волнительный этап, и именно на этом фоне мошенники выстраивают доверительную коммуникацию, представляясь сотрудниками учебных заведений. Использование социальной инженерии и давления («высокие шансы поступления», «иначе никуда не примут») — классическая, но по-прежнему действенная тактика обмана, — отметил депутат.

При этом целью атаки становится учётная запись на портале «Госуслуги», которая открывает доступ ко множеству персональных и юридически значимых сервисов. После компрометации учетной записи злоумышленники могут подать заявления, оформлять документы, получать выплаты и создавать фиктивные юридические действия от имени жертвы. Это превращает такой тип фишинга из простой кражи данных в потенциальную угрозу всей цифровой идентичности пользователя.

Факт, что мошенники используют поддельные копии сайта «Госуслуги», говорит о высокой степени подготовки: визуально сайты почти не отличаются от оригинала, и отличить их без специальных навыков крайне трудно. А поскольку жертва находится под давлением и доверяет «официальному» собеседнику, то вероятность ошибки возрастает многократно. Угрозы в адрес абитуриентов — это уже не просто обман, а элемент психологического насилия, что должно усиливать квалификацию подобных преступлений, — говорит Немкин.

Для эффективного противодействия таким схемам необходимо одновременно развивать цифровую грамотность населения, особенно школьников и их семей, а также ужесточать требования к верификации информации при поступлении. «Кроме того, важно, чтобы сами вузы активно разъясняли, какие действия они не совершают при приёме — например, не звонят с предложениями о «бюджетных местах». А портал «Госуслуги» должен расширить инструменты защиты аккаунтов, включая мультифакторную аутентификацию и более заметные уведомления о входе с новых устройств», — заключил парламентарий.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

0 0 голоса Оцените материал

Просмотры: 8