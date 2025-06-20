Телефоны 2024 года: что было, что осталось и как выбрать лучший вариант в 2025

В эпоху стремительного развития мобильных технологий ежегодно появляется множество новинок, способных удивить даже самого искушённого пользователя. Каталог телефонов 2024 года оказался насыщенным: производители представили как флагманские модели с мощнейшими характеристиками, так и бюджетные устройства с хорошим соотношением цены и качества. Однако к середине 2025 года важно понимать, какие из этих моделей до сих пор актуальны, какие уже утратили свою конкурентоспособность, и как подобрать смартфон под себя, не переплачивая.
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Главные релизы 2024 года
Samsung
В начале 2024 года южнокорейский гигант выпустил линейку Galaxy S24. Основной упор сделан на искусственный интеллект (Galaxy AI), фотографию и энергосбережение. Модели S24, S24+ и S24 Ultra оснащены чипами Exynos 2400 (в некоторых регионах Snapdragon 8 Gen 3), а также усовершенствованной системой охлаждения.
Особенности:
- Galaxy AI: интеллектуальное редактирование фото и видео;
- LTPO-дисплеи с яркостью до 2600 нит;
- Камера S24 Ultra — 200 Мп с оптическим зумом 5x и 10x.
Цены в 2024 году:
- S24: от 799 $
- S24+: от 999 $
- S24 Ultra: от 1199 $
Apple
Apple в 2024 году традиционно представила iPhone 16, включая версии Pro и Pro Max. Главные отличия от прошлогодней линейки:
- новый чип A18 Pro (в Pro-версиях);
- увеличенный аккумулятор;
- улучшенные функции на базе AI (особенно в iOS 18);
- USB-C стал стандартом во всей линейке.
Цены в 2024 году:
- iPhone 16: от 799 $
- iPhone 16 Pro: от 999 $
- iPhone 16 Pro Max: от 1199 $
Xiaomi
Компания продолжила активно конкурировать на всех ценовых уровнях. Главным релизом стала линейка Xiaomi 14:
- процессоры Snapdragon 8 Gen 3;
- камеры Leica;
- тонкие рамки и OLED-экраны с частотой 120 Гц;
- поддержка HyperOS — новой оболочки от Xiaomi.
Цены:
- Xiaomi 14: от 699 $
- Xiaomi 14 Pro: от 899 $
- Xiaomi 14 Ultra: от 1199 $
Также популярностью пользовались Redmi Note 13 Pro+ и POCO X6 Pro как мощные бюджетные решения.
Какие смартфоны 2024 года всё ещё актуальны в 2025
Многие устройства 2024 года по-прежнему остаются актуальными и в 2025, особенно в среднем и флагманском сегментах. Это объясняется мощным «железом», поддержкой обновлений и хорошими камерами.
Устройства, сохраняющие актуальность:
- iPhone 15/15 Pro — мощные и актуальные за счёт долгосрочной поддержки Apple.
- Samsung Galaxy S23/S23 Ultra — особенно популярны после снижения цен.
- Google Pixel 8/8 Pro — получают свежие обновления Android, качественные камеры и чистую систему.
- Xiaomi 13/13T Pro — отличная производительность и камеры, особенно в ценовом сегменте до 600 $.
Почему стоит обратить внимание на прошлогодние модели:
- Снижение цены на 20–30% по сравнению с моментом выхода.
- Актуальность обновлений минимум ещё 2–3 года.
- Технические характеристики мало отличаются от новых моделей, особенно в повседневных задачах.
Как выбрать смартфон под себя: главные критерии
Выбор смартфона — это баланс между потребностями, бюджетом и предпочтениями по бренду. Вот ключевые критерии при выборе:
Назначение
- Для фото и видео — выбирайте флагманы (iPhone 15 Pro, Samsung S23 Ultra, Pixel 8 Pro).
- Для игр — важен мощный процессор и охлаждение (Snapdragon 8 Gen 2/3, Dimensity 9200+, POCO F5 Pro).
- Для работы — выбирайте с хорошей батареей и стабильной ОС (Galaxy A55, Pixel 7a).
- Для соцсетей и мультимедиа — важно качество экрана, звук и камера (Redmi Note 13 Pro+, Realme 11 Pro).
Производительность и память
- Не менее 8 ГБ ОЗУ для современных задач.
- Хранилище от 128 ГБ, желательно с поддержкой UFS 3.1/4.0.
- Ищите чипы: Snapdragon 8 Gen 1 и выше, MediaTek Dimensity 8200 и выше.
Аккумулятор и зарядка
- Ёмкость от 4500 мАч.
- Поддержка быстрой зарядки от 33 Вт и выше, у Xiaomi и Realme — до 120 Вт.
Дисплей
- AMOLED предпочтительнее IPS.
- Частота обновления от 90 Гц, лучше — 120 Гц.
Операционная система и обновления
- Android 14 или iOS 17 и выше.
- Уточняйте срок поддержки: Samsung и Google — до 5 лет обновлений, Xiaomi — до 3 лет.
Средние цены на популярные модели в 2025 году
|Модель
|Стартовая цена (2025)
|Актуальность
|iPhone 16 Pro
|от 1199 $
|Флагман
|iPhone 15
|от 699 $
|Актуален
|Samsung Galaxy S24 Ultra
|от 1199 $
|Флагман
|Samsung Galaxy S23
|от 599 $
|Актуален
|Google Pixel 8 Pro
|от 799 $
|Актуален
|Xiaomi 14
|от 699 $
|Новый хит
|POCO X6 Pro
|от 299 $
|Бюджетный топ
|Redmi Note 13 Pro+
|от 269 $
|Народный выбор
Стоит ли покупать смартфон 2024 года в 2025?
Да, если вы хотите сэкономить и при этом получить современное устройство с актуальными функциями. Многие смартфоны 2024 года, включая iPhone 15, Galaxy S23, Pixel 8, Xiaomi 13 и POCO X5/X6, остаются отличными вариантами.
Если же хочется самое новое — флагманские устройства 2025 года уже появляются на рынке, но они дороже на 20–30% при сравнительно умеренном приросте производительности.
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