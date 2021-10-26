Телефоны «горячих линий» и телефонной линии Председателя Совета министров Республики Крым

- 08005060001 (со стационарных телефонов) — многоканальный телефон, бесплатный,
- 88005060001 (с мобильных телефонов) — многоканальный телефон бесплатный,
- +79789091510 (с мобильных телефонов) — оплата согласно тарифному плану операторов телефонной связи.
«Горячая линия» Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым» принимает звонки, касающиеся вопросов жизнедеятельности населения круглосуточно ежедневно.
Телефоны «горячей линии»: 8 800 506 00 08, +7 (3652) 78-82-50.
Телефоны «горячих линий» других министерств и ведомств Республики Крым —
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