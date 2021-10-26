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иллюстрация: открытые источники

Телефоны «горячих линий» и телефонной линии Председателя Совета министров Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:12 26.10.2021

Сообщения на телефонную линию Председателя Совета министров Республики Крым в период с 01.11.2021 по 03.11.2021 будут приниматься с 9.00 до 18.00 по номеру телефона +79789091510 (с мобильных телефонов) – оплата согласно тарифному плану операторов телефонной связи. Сообщения на телефонную линию Председателя Совета министров Республики Крым принимаются с 9.00 до 18.00 в рабочие дни по телефонным номерам:
  • 08005060001 (со стационарных телефонов) — многоканальный телефон, бесплатный,
  • 88005060001 (с мобильных телефонов) — многоканальный телефон бесплатный,
  • +79789091510 (с мобильных телефонов) — оплата согласно тарифному плану операторов телефонной связи.

«Горячая линия» Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым» принимает звонки, касающиеся вопросов жизнедеятельности населения круглосуточно ежедневно.

Телефоны «горячей линии»: 8 800 506 00 08, +7 (3652) 78-82-50.

Телефоны «горячих линий» других министерств и ведомств Республики Крым — здесь.

Телефоны «горячих линий» и телефонной линии Председателя Совета министров Республики Крым

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