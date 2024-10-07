Telegram намерен разработать собственный аналог YouTube

На базе Telegram скоро должен появиться собственный аналог YouTube. В пятницу, 4 октября, разработчики мессенджера опубликовали конкурс на создание нового видеоплеера.

Плеер будет воспроизводить ролики и аудиодорожки. Сначала его планируют добавить в мобильную версию приложения для iOS. После тестирования он появится у пользователей Android, а также в десктопной версии платформы.

Среди основных требований — работоспособность на iOS 12 и более поздних версиях, поддержка HLS-стриминга и автоматическая настройка качества ролика в зависимости от скорости интернета. Разработчики считают, что новый плеер в Telegram может составить конкуренцию YouTube.

У мессенджера есть встроенный AVPlayer. Участникам конкурса предлагается создать ему замену, которая сможет работать быстрее и автоматически переключаться между многочисленными доступными потоками видео, основываясь на данных о скорости подключения к интернету, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

На мой взгляд, Telegram действительно нужен новый плеер, не уступающий по возможностям YouTube, который с лета в нашей стране постепенно выходит из строя из-за халатности Google. Это лишает немалое число россиян доступа как к развлекательному контенту, так и познавательному. При этом в РФ есть Rutube и «VK Видео», но появление нового плеера даст возможность предоставить гражданам РФ еще больше объема контента и возможность выбора. Главное, чтобы он работал в соответствии с законодательством нашей страны, — отметил депутат.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

Просмотры: 9