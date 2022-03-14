Телеканал «Первый крымский» начал вещать в двух областях Украины

Российский региональный телеканал «Первый крымский» начал цифровое вещание в приграничных Херсонской и Запорожской областях Украины. Об этом сообщил в понедельник ТАСС генеральный продюсер ТРК «Крым», советник Главы РК Олег Крючков.

По нашей информации, сейчас в мультиплексе Херсонской и Запорожской областей работает телеканал «Первый крымский». Это наш развлекательный канал, на котором также три раза в день выходят большие крымские новости. Мы надеемся, что к концу дня на этих территориях начнет вещание телеканал «Крым-24», где есть новостная повестка, и люди смогут увидеть, как развивался Крым за последние восемь лет, — сказал Крючков.

Генпродюсер также рассказал, что получено неофициальное обращение херсонских телевизионщиков с просьбой помочь организовать местное вещание в Херсоне.

Вполне возможно, если будет принято такое решение, мы окажем техническую, методологическую и человеческую (в людских ресурсах) помощь для запуска местного вещания в Херсонской области, — рассказал Крючков.

Гендиректор ТРК «Крым» Вадим Первых пояснил, что телеканал не занимается вопросами вещания.

Это технический вопрос. Но, в любом случае, мы готовы прилагать все усилия, чтобы донести до жителей Украины правду о происходящем в зоне проведения ВС РФ спецоперации по демилитаризации и денацификации. Особенно это актуально в условиях беспрецедентной атаки фейков со стороны Украины как на граждан России, так и на своих собственных граждан, — отметил Первых.

Медиахолдинг ТРК «Крым» включает телеканалы «Первый Крымский» и «Крым 24», а также имеет сеть филиалов на полуострове: «Евпатория 24», «Ялта 24», «Керчь 24». Кроме того, в него входят три радиостанции: «Крым», «Море» и «Точка».

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